‘Brian Brobbey gaat niet weg vanwege de komst van Sébastien Haller’

Woensdag, 3 februari 2021 om 20:38 • Dominic Mostert

Het kamp-Brian Brobbey neemt Ajax niets kwalijk, nu de onderhandelingen tussen beide partijen zijn stukgelopen. De koploper van de Eredivisie maakte woensdagavond bekend dat Brobbey na dit seizoen transfervrij vertrekt. Hij heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen, maar zaakwaarnemer José Fortes beaamt in een korte reactie aan het Algemeen Dagblad dat Ajax alles in het werk stelde om de spits te behouden.

"We verwijten Ajax nul", maakt Fortes duidelijk. "Ajax heeft er echt alles aan gedaan. Met het voorstel was ook weinig mis." Volgens de belangenbehartiger houdt de keuze van zijn cliënt geen verband met de komst van Sébastien Haller, die voor 22,5 miljoen euro overkwam van West Ham United en voorlopig de eerste spits zal blijven. "Nee, ook niet. Brian maakt deze keuze op basis van zijn gevoel. Daar kan Ajax niks aan doen. We zijn nog niet in gesprek met andere clubs. We zullen zien wat de toekomst brengt. Maar nogmaals, dat ligt niet aan Ajax."

De jongeling werd eerder gelinkt aan Borussia Dortmund en AZ, maar volgens zijn zaakwaarnemer is er dus nog geen sprake van concrete gesprekken. Brobbey, die vanaf 2010 de jeugdopleiding van Ajax doorliep, kwam dit seizoen tot vijf invalbeurten in de Eredivisie en scoorde tweemaal. Vorige week donderdag was hij met een doelpunt en een assist van grote waarde met zijn invalbeurt tegen Willem II (3-1 zege). Omdat hij in december een hersenschudding opliep, miste hij een deel van het seizoen.

"Wij vinden het erg jammer en hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden", reageerde directeur voetbalzaken Marc Overmars via de officiële kanalen van Ajax op het vertrek van de negentienjarige spits. "Hij kiest ervoor om na de zomer ergens anders te gaan voetballen. Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht. Brian staat nog een paar maanden bij ons onder contract, als we hem nodig hebben dan zal de trainer hem opstellen."