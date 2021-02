Koeman houdt niet vast aan sentimenten en kiest nieuwe doelman

Woensdag, 3 februari 2021 om 20:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:17

Niet Neto maar Marc-André ter Stegen verdedigt woensdagavond het doel van Barcelona in de kwartfinales van de Copa del Rey. De aanwezigheid van de Duitser onder de lat in de wedstrijd in en tegen Granada is enigszins verrassend te noemen, al benadrukte Ronald Koeman eerder dit seizoen meermaals dat hij de keuze voor de keeper van de wedstrijd laat afhangen. Neto was in de voorgaande rondes van het Spaanse bekertoernooi de nummer één in het doel van Barcelona.

Neto verdedigde het doel in de eerdere bekerontmoetingen met Cornellà (0-2) en Rayo Vallecano (1-2) en alles leek erop te wijzen dat hij ook in Granada onder de lat zou staan. Koeman kiest echter voor Ter Stegen en gaat dus niet voor een vaste doelman voor LaLiga én Champions League én een vaste doelman voor de Copa del Rey. Catalunya Ràdio maakte op de slotdag van de winterse transfermarkt wel melding van hernieuwde interesse van Arsenal in de doelman, maar Barcelona weigerde medewerking te verlenen.

Koeman kiest voor een bijzonder sterk elftal, met verder alleen Trincao als enige verrassende naam. Samuel Umtiti blijft samen met Ronald Araujo het hart van de defensie vormen en dat betekent dat Clément Lenglet opnieuw op de bank moet plaatsnemen. Óscar Mingueza is het slachtoffer van de basisplaats van Sergi Roberto. De van blessureleed herstelde Sergiño Dest start op de bank.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Araujo, Umtiti, Jordi Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Trincao, Messi en Griezmann.