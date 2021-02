Klaassen: ‘De fouten die hij in vijf jaar maakte, zijn op één hand te tellen’

Woensdag, 3 februari 2021 om 19:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:45

Voor jonge voetballers is de wereld veranderd, zo merkt Davy Klaassen op. De inmiddels 27-jarige middenvelder debuteerde in november 2011 op 18-jarige leeftijd voor Ajax en heeft, na zijn terugkeer van afgelopen zomer, ploeggenoten van dezelfde leeftijd om zich heen in de Johan Cruijff ArenA. Met name de druk van de buitenwacht is volgens Klaassen toegenomen voor jonge voetballers, mede omdat ze steeds eerder bekendheid vergaren.

“De rol van de media en social media is veranderd”, vertelt Klaassen in de podcast van Ajax. “Toen ik doorbrak, zat dat er al een beetje aan te komen. Nu kent de hele wereld een speler al voordat hij een wedstrijd gespeeld heeft. Ik denk dat dat een groot verschil maakt. Er is meer druk. Als je één of twee slechte wedstrijden speelt, krijg je ervan langs in de media en op sociale media. Dat was wel anders toen ik doorbrak. De jonge spelers voelen nu meer druk. Mensen zijn niet geduldig met die spelers.”

Een van de spelers die Klaassen op jonge leeftijd zag doorbreken bij Ajax, is André Onana. In het seizoen 2016/17 verving de destijds twintigjarige keeper de naar Barcelona vertrokken Jasper Cillessen onder de lat en die basisplaats raakte hij niet meer kwijt. "Hij speelde eerst bij Jong Ajax en maakte veel fouten", weet Klaassen nog. "Hij speelde de bal soms gewoon naar de tegenstander in de opbouw. Toen Jasper Cillessen vertrok, moest de trainer een keuze maken tussen Diederik Boer en André. Ik weet nog wel dat ik dacht: poe, ik weet het niet. Misschien is Diederik iets stabieler.”

Uiteindelijk bleek het een uitstekende zet om de keuze te laten vallen op Onana, weet Klaassen. “Vanaf dat moment maakte hij nooit meer een fout. Ze zijn in ieder geval op één hand te tellen na vijf jaar. Ik vind hem een van de beste keepers in Europa. Je hebt karakter als je sterk in je schoenen kunt blijven staan nadat je wekelijks fouten maakt. Dat is waarom hij nu is waar hij is.”