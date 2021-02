Sébastien Haller niet op spelerslijst Ajax voor Europa League

Woensdag, 3 februari 2021 om 19:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:34

Sébastien Haller ontbreekt op de spelerslijst van Ajax voor het restant van de Europa League. De spits lijkt vanwege een fout geen deel uit te maken van de spelerslijst en het zou daarom kunnen dat hij niet inzetbaar is tijdens de knock-outfase van het toernooi. Ajax probeert na te gaan wat er is misgegaan en hoopt dat Haller toch nog speelgerechtigd kan zijn.

"Het klopt inderdaad dat Haller niet op de spelerslijst van de Europa League staat", beaamt een woordvoerder van Ajax tegenover NU.nl. "We zijn met de KNVB en de UEFA aan het uitzoeken waar het mis is gegaan." Als blijkt dat de fout bij Ajax zelf ligt, kan Haller dit seizoen geen Europese wedstrijden spelen. Ajax treft Lille OSC in de zestiende finales van de Europa League; de duels met de club uit de Ligue 1 staan op het programma voor 18 en 25 februari.

De UEFA publiceerde woensdag de spelerslijsten van de overgebleven clubs in de Europa League. De Europese voetbalbond maakt melding van drie wijzigingen: Klaas-Jan Huntelaar (vertrokken naar Schalke 04) en Victor Jensen (verhuurd aan FC Nordsjaelland) zijn van de lijst geschrapt en Oussama Idrissi, die wordt gehuurd van Sevilla, is ingeschreven. Haller speelde dit seizoen geen Europese duels met zijn oude club West Ham United en zou dus gewoon speelgerechtigd zijn.

De aanvaller maakte in januari voor 22,5 miljoen euro de overstap van West Ham United naar Ajax. Hij kwam tot zeven officiële wedstrijden voor zijn nieuwe club, waarin hij twee keer scoorde en vier doelpunten voorbereidde. Ajax verwacht donderdag meer duidelijkheid te hebben over de situatie omtrent de spelerslijst voor de Europa League.