Anco Jansen verrast en verlaat FC Emmen tóch nog na sluiting transfermarkt

Woensdag, 3 februari 2021 om 19:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:18

Anco Jansen heeft zich verbonden aan NAC Breda. De middenvelder heeft zijn aflopende contract bij FC Emmen laten ontbinden en kan daardoor na het verstrijken van de transferperiode nog worden aangetrokken door de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie. Voor Jansen komt daarmee een einde aan een dienstverband van drieënhalf jaar in Drenthe.

In de slotdagen van de transfermarkt werd al duidelijk dat NAC interesse had in de aanvoerder van Emmen. Het leek erop dat NAC de financiële armslag ontbeerde om de 'Messi van De Oude Meerdijk' vast te leggen. Beide clubs spraken over diverse opties, waaronder een ruil met NAC-spits Sydney van Hooijdonk, maar tot een akkoord kwam het niet. Het ontbinden van het contract was de enige optie en dat blijkt te zijn gebeurd.

De 31-jarige Jansen tekent tot het eind van het seizoen bij NAC. Hij hoopt er opnieuw in te slagen om te promoveren, nadat hij in het seizoen 2017/18 een belangrijke rol speelde bij de promotie van Emmen. Dit seizoen speelde Jansen zeventien wedstrijden voor Emmen, maar in de laatste vijf officiële duels had hij geen basisplek. Via de officiële kanalen van NAC noemt hij zijn nieuwe werkgever een 'mooie club'.

Jansen hoopt het 'plezier in het spelletje' terug te vinden. " Het is mooi om hier te spelen en normaal gesproken hangt hier ook een mooie sfeer", vertelt de routinier. "Ik ben zelf een technisch onderlegde voetballer met inmiddels al wat ervaring. Ik zal er alles aan doen om er met NAC een mooi seizoen van te maken. Ik doe een stapje terug naar de Keuken Kampioen Divisie, maar wel met de gedachte om weer een stap omhoog te kunnen."

Trainer Maurice Steijn prijst zich gelukkig met de komst van Jansen. "Anco is een heel ervaren speler die tot voor kort aanvoerder was van FC Emmen. Hij gaf te kennen toe te zijn aan iets nieuws. Hij zei dat hij NAC een schitterende club vindt en graag wil meebouwen en helpen en dat ene doel waar we allemaal keihard aan werken, namelijk promoveren. Hij is een uitstekende technische middenvelder annex aanvaller."