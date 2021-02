Besiktas voorkomt nederlaag na tiende assist van Rachid Ghezzal

Woensdag, 3 februari 2021 om 18:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:04

Besiktas is er woensdagavond niet in geslaagd om de tweede plek in de Süper Lig in te nemen. De ploeg van trainer Sergen Yalçin ontsnapte op bezoek bij nummer negen Antalyaspor aan puntverlies, door een 1-0 achterstand weg te poetsen na een rode kaart voor de opponent: 1-1. Besiktas heeft nu 45 punten verzameld en staat op basis van het doelsaldo op de derde plek, achter Galatasaray. Koploper Fenerbahçe heeft een voorsprong van drie punten op de belagers.

Besiktas leed zondag tegen Trabzonspor (1-2) de eerste nederlaag in twaalf officiële wedstrijden en hoopte die kater weg te spoelen in Antalya. De titelkandidaat liet echter geen grootse indruk achter. In de eerste helft waren de kansen beperkt: Adem Ljajic stuitte op keeper Ruud Boffin na voorbereidend werk van Cyle Larin en laatstgenoemde zag een inzet gepakt worden nadat Fredy de bal zomaar bij hem inleverde. Zes minuten voor rust greep Antalyaspor de leiding. Na een indraaiende voorzet van Eren Albayrak stond Gökdeniz Bayrakdar vrij tussen Welinton en Domagoj Vida en kopte raak: 1-0.

Twintig minuten voor tijd moest Antalyaspor echter verder met tien man. Veysel Sari ontving zijn tweede gele kaart na een overtreding op Larin, net buiten het strafschopgebied. Uit de daaropvolgende vrije trap wist Besiktas het numerieke overwicht direct uit te buiten. Rachid Ghezzal bezorgde de bal bij de tweede paal, waar Domagoj Vida relatief vrij stond en binnen kon koppen. Voor Ghezzal, die als invaller binnen de lijnen was gekomen, betekende het zijn tiende assist in vijftien competitiewedstrijden dit seizoen.