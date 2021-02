Brian Brobbey gaat Ajax verlaten: ‘We hebben er alles aan gedaan’

Woensdag, 3 februari 2021 om 18:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:22

Brian Brobbey gaat Ajax na dit seizoen verlaten, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De aanvaller heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen. De moeizame onderhandelingen tussen beide partijen liepen deze week definitief stuk. Brobbey kan zodoende op transfervrije basis op zoek naar een nieuwe club.

"Wij vinden het erg jammer en hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden", reageert directeur voetbalzaken Marc Overmars op het vertrek van de negentienjarige spits. "Hij kiest ervoor om na de zomer ergens anders te gaan voetballen. Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht. Brian staat nog een paar maanden bij ons onder contract, als we hem nodig hebben dan zal de trainer hem opstellen."

Ajax probeerde het contract van Brobbey al geruime tijd te verlengen. De cliënt van zaakwaarnemer Mino Raiola sprak eerder dit seizoen ook uit dat het wel goed zou komen met zijn nieuwe contract. Desondanks zijn beide partijen het niet met elkaar eens geworden. Tweeënhalve week geleden maakte De Telegraaf melding van een opening in de onderhandelingen, maar die heeft er niet toe geleid dat Brobbey door wil bij Ajax.

De jongeling, die reeds werd gelinkt aan Borussia Dortmund en AZ, kan zodoende transfervrij vertrekken. Brobbey, die vanaf 2010 de jeugdopleiding van Ajax doorliep, kwam dit seizoen tot vijf invalbeurten in de Eredivisie en scoorde tweemaal. Vorige week donderdag was hij met een doelpunt en een assist van grote waarde met zijn invalbeurt tegen Willem II (3-1 zege). Omdat hij in december een hersenschudding opliep, miste hij een deel van het seizoen.