Davy Klaassen: ‘Hij stond gewoon lekker te zingen onder de douche’

Woensdag, 3 februari 2021 om 17:57 • Dominic Mostert

Davy Klaassen is bij Ajax onder de indruk geraakt van David Neres en Antony. In het laatste halfjaar van zijn eerste periode speelde Klaassen al samen met Neres, waarna de middenvelder in de zomer van 2017 overstapte naar Everton. In de podcast van Ajax vertelt Klaassen dat Neres zich meteen thuis voelde in Nederland en een goede indruk achterliet, zowel in de kleedkamer als op het veld. Voor landgenoot Antony geldt dit seizoen hetzelfde, merkt de international van Oranje op.

Ajax nam Neres in januari 2017 op negentienjarige leeftijd over van São Paulo. "Het was een jonge jongen uit Brazilië toen hij naar Ajax kwam", weet Klaassen. "In zijn positie zou ik erg verlegen zijn geweest, maar dat was hij niet. Hij stond gewoon lekker te zingen onder de douche. Hij was aan het dansen, dat was erg leuk om te zien. Dat herinner ik me het meest. Hij voelde zich vanaf de eerste minuut thuis bij Ajax en dat liet hij ook meteen zien op het veld."

De manier waarop Antony zich manifesteert in de spelersgroep, doet Klaassen denken aan de eerste maanden van Neres in Amsterdam. Net als Neres kwam Antony over van São Paulo; de buitenspeler arriveerde in de zomer op twintigjarige leeftijd. "Antony voelt zich ook thuis hier. Hij heeft David natuurlijk vanaf het begin als vriend. Toen ik terugkeerde, was Antony hier al twee of drie maanden. Maar als je na drie maanden op deze manier bezig bent op de club, dan voel je je wel thuis."

Klaassen kan zich van zijn eerste periode herinneren dat Neres rustig gebracht werd. De aankoop van minstens twaalf en maximaal vijftien miljoen euro kwam in zijn eerste halve seizoen tot acht optredens, waarvan vijf als basisspeler. Hij was goed voor drie doelpunten en evenzoveel assists. "Hij speelde niet elke wedstrijd. Maar als hij speelde, maakte hij altijd doelpunten of gaf hij assists. Hij presteerde vanaf het begin meteen en dat was mooi om te zien van een jongen die op jonge leeftijd uit Brazilië kwam."