Rúben Neves beleeft geboorte van derde kind op bijzondere wijze

Woensdag, 3 februari 2021 om 18:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:50

Voor Rúben Neves werd de kater na de nederlaag tegen Crystal Palace van afgelopen zaterdag snel weggespoeld. De middenvelder ging met Wolverhampton Wanderers met 1-0 onderuit, maar werd op dezelfde avond voor de derde keer vader. Bij de geboorte van zijn kersverse zoon Mateo kon de Portugees helaas niet aanwezig zijn, al heeft hij weinig van de bevalling hoeven missen. Terwijl zijn vrouw hun derde kindje ter wereld bracht, keek Neves mee via FaceTime.

Wolverhampton herstelde zich van de nederlaag door dinsdagavond met 2-1 van Arsenal te winnen. Neves nam vanaf de strafschopstip de 1-1 voor zijn rekening, waarna de duim in de mond ging en de middenvelder drie vingers opstak. “Ja, ik heb de bevalling op mijn telefoon gevolgd toen we terugkwamen van de wedstrijd tegen Crystal Palace”, licht Neves toe. Hij kon niet bij de geboorte zijn, omdat die in Portugal plaatsvond.

Neves koos er bewust voor om in Engeland te blijven, aangezien hij anders verplicht in quarantaine zou moeten. “Dat was eerlijk gezegd geen makkelijke keuze”, aldus Neves. “Het is pijnlijk om er niet bij te kunnen zijn op zo'n belangrijk moment. Maar dit is helaas de wereld waarin we nu leven." Via Instagram deelt Neves een foto van zijn zoontje. "Een onbeschrijfelijk gevoel. Dit keer op een andere manier door alles wat we meemaken, maar even zo bijzonder en onvergetelijk”, schrijft hij bij de foto.

“Bedankt dat je zo'n fantastische vrouw bent en bedankt dat we dit samen hebben kunnen delen. Ik ben zo trots op je”, richtte de rechtspoot zich tot zijn geliefde, De´bora Lourenc¸o. Dat zijn vrouw in Portugal moest bevallen van hun derde kind, had een speciale reden. “Haar dokter komt daar vandaan. Omdat we tijdens de geboorte van ons eerste kind wat problemen hadden, gaan we sindsdien altijd naar dezelfde. Ik had anders drie wedstrijden moeten missen. Dit is mijn werk, dus dat kon ik niet doen.”