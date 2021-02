Feyenoord maakt melding van transferovereenkomst met FC Luzern

Woensdag, 3 februari 2021 om 17:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:20

Jordy Wehrmann maakt het seizoen af in Zwitserland. Feyenoord maakt woensdag via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder de komende maanden op huurbasis uitkomt voor FC Luzern, de huidige nummer negen van de Super League. Het is nog niet duidelijk of hij daarna terugkeert bij Feyenoord, want Wehrmann heeft een aflopend contract.

De overgang van Wehrmann naar Luzern is enigszins verrassend, daar TSG Hoffenheim en De Graafschap tot nu toe het meest nadrukkelijk met de jeugdexponent van Feyenoord in verband werden gebracht. Inmiddels is de transfermarkt in Duitsland en Nederland echter gesloten. In Zwitserland kan er tot maandag 15 februari nog worden gehandeld en daarom kan Wehrmann de overstap maken. Voor Wehrmann, die op 25 oktober in het uitduel met RKC (2-2) zijn profdebuut beleefde, was weinig perspectief in De Kuip.

Mocht Wehrmann zijn aflopende contract bij Feyenoord niet verlengen, dan kan hij na dit seizoen transfervrij vertrekken uit Rotterdam. Onder trainer Dick Advocaat moet hij genoegen nemen met een bijrol. Dit seizoen startte hij in de Eredivisie een keer in de basis en kwam hij vijf keer als invaller binnen de lijnen. In alle competities kwam hij deze jaargang tot 142 speelminuten. Vanaf zijn zevende doorliep Wehrmann alle jeugdelftallen van Feyenoord.

Technisch directeur Frank Arnesen spreekt van een 'mooi avontuur' voor Wehrmann, die dit seizoen tot de selectie van Feyenoord Onder-21 behoort en vanwege de coronamaatregelen slechts een handvol duels speelde voor die ploeg. "Dit seizoen heeft hij al de nodige minuten mogen maken als invaller bij Feyenoord 1 én mee kunnen trainen met de eerste selectie. Voor een getalenteerde, hardwerkende middenvelder als Jordy is het echter goed om nog meer wedstrijden te spelen en daarin zijn kwaliteiten te laten gelden. Daar krijgt hij de kans voor in Luzern."

Wehrmann is zeker niet de eerste speler die Feyenoord deze winter op huurbasis verlaat. Sven van Beek (verhuurd aan Willem II), Ian Smeulers (Willem II), Marouan Azarkan (NAC Breda), Sondre Skogen (Excelsior), Dylan Vente (Roda JC Kerkrade), George Johnston (Wigan Athletic), Luciano Narsingh (FC Twente), Ramon Hendriks (NAC Breda), Naoufal Bannis en Benny Silva (beiden FC Dordrecht) verlieten Rotterdam-Zuid eveneens op huurbasis.