Riedewald krijgt ultieme beloning van Crystal Palace na wederopstanding

Woensdag, 3 februari 2021 om 16:16 • Chris Meijer

Jaïro Riedewald heeft zijn contract bij Crystal Palace verlengd, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend. De 24-jarige middenvelder annex verdediger lag nog tot medio 2022 vast, maar heeft nu zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem twee jaar langer aan the Eagles verbindt. Het vormt een beloning voor de ontwikkeling die Riedewald afgelopen jaar doormaakt bij Crystal Palace.

De door Ajax opgeleide Riedewald werd door Crystal Palace in de zomer van 2017 voor negen miljoen euro opgepikt in Amsterdam, mede dankzij de aanwezigheid van Frank de Boer. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal kreeg echter al na vier wedstrijden zijn congé, waarna Riedewald onder diens opvolger Roy Hodgson amper aan spelen toekwam. In het seizoen 2018/19 speelde de drievoudig Oranje-international zelfs geen minuut in de Premier League voor Crystal Palace.

?? Jaïro Riedewald vuurt een geweldige kanonskogel af! ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 2 februari 2021

Sinds vorig seizoen is Riedewald echter aan een knappe wederopstanding bezig op Selhurst Park. In eerste instantie keerde hij als linksback terug in het elftal van Hodgson, maar dit seizoen wordt hij gebruikt als (defensieve) middenvelder. In twintig officiële wedstrijden verzorgde Riedewald in deze jaargang twee doelpunten, waarvan een dinsdagavond in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Newcastle United.

“Dankzij het team van Roy heeft Jaïro zich enorm ontwikkeld. Hij heeft zich aangepast aan de fysieke vereisten in de Premier League. Ik ben enorm blij dat hij de komende drie jaar aan onze club verbonden is”, zo laat voorzitter Steve Parish weten op de website van Crystal Palace. Ook Riedewald is in zijn nopjes met het nieuwe contract. “Ik ben blij dat ik in deze tijd een nieuw contract kan tekenen, de club toont zijn vertrouwen voor de toekomst. Op deze manier kan ik me focussen op het voetbal en het team helpen.”