Vragen van Spaanse media beantwoord: nieuwe dreun voor Hazard en Real

Woensdag, 3 februari 2021 om 15:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:07

Zinédine Zidane kan voorlopig niet beschikken over Eden Hazard, zo meldt Goal. De aanvaller van Real Madrid heeft zeven spierverrekkingen in zijn knie en is daardoor de komende drie tot vier weken niet inzetbaar. Hazard was dinsdag opvallend afwezig op de training van Real en dat riep vragen op in de Spaanse media. Real maakte in eerste instantie geen melding van een mogelijke blessure, totdat de Belg woensdag, bij zijn terugkeer bij de club, voelde dat er iets niet goed zat.

Hazard wordt dit seizoen veelvuldig geplaagd door blessures en deed mede daarom dinsdag niet mee aan de training in aanloop naar het uitduel met SD Huesca van aanstaande zaterdag. Onderzoek heeft woensdag uitgewezen dat de buitenspeler zeven spierverrekkingen heeft in zijn knie, waardoor Hazard naar verwachting de komende maand niet inzetbaar is. Daardoor mist de buitenspeler onder andere de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta op 24 februari.

De blessure speelde bij Hazard op na de verloren halve finale om de Super Cup tegen Athletic Club (1-2), waarin hij zich twintig minuten voor tijd moest laten vervangen door Vinícius Júnior. Het is een volgende tik voor Zidane, die momenteel veel blessureleed kent binnen zijn selectie. Daniel Carvajal, Lucas Vázquez, Rodrygo, Federico Valverde en Sergio Ramos hebben zich allemaal gemeld in de ziekenboeg, waarbij laatstgenoemde op de weg terug lijkt. Nacho is nog altijd herstellende van een positieve coronatest.

Het avontuur van Hazard in Madrid is nog allesbehalve wat hij ervan verwacht zal hebben. Dit seizoen kwam de Belgische vleugelaanvaller door een coronabesmetting en meerdere blessures slechts acht competitiewedstrijden in actie, waarvan zes als basisspeler. In geen van die wedstrijden wist hij de volle negentig minuten vol te maken. In totaal moest hij zeventien wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Ook in zijn eerste seizoen werd de aanvaller geplaagd door blessureleed, toen kwam hij tot 22 optredens.