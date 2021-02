Seizoen van Miquel Nelom was eind november al ten einde

Woensdag, 3 februari 2021 om 15:36 • Chris Meijer

Het seizoen van Miquel Nelom is reeds ten einde, zo maakt Willem II via de officiële kanalen bekend. De dertigjarige vleugelverdediger heeft een operatie aan zijn knie ondergaan en zal enkele maanden moeten revalideren. Om die reden gaat Nelom volgens Willem II toewerken naar de voorbereiding op het seizoen 2021/22.

Nelom is al langer uit de roulatie. De vleugelverdediger staat sinds eind november aan de kant en moest daardoor al tien competitiewedstrijden missen. Voorlopig speelde Nelom dit seizoen negen officiële wedstrijden, waarvan zeven als basisspeler. De inmiddels ontslagen trainer Adrie Koster hield Nelom echter ook in drie wedstrijden negentig minuten op de bank. Het stond in contrast met het succesvolle vorige seizoen, waarin Willem II als vijfde eindigde en Europees voetbal wist te halen.

Vorig seizoen speelde Nelom nog achttien officiële wedstrijden, waarvan vijftien als basisspeler. Het contract van de tweevoudig Oranje-international loopt nog door tot medio 2022. De vleugelverdediger werd anderhalf jaar geleden door Willem II opgepikt, nadat hij een jaar clubloos was geweest na zijn vertrek bij het Schotse Hibernian. De door Feyenoord opgeleide Nelom droeg tijdens zijn carrière eveneens nog het shirt van Excelsior en Sparta Rotterdam.