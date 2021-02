Feyenoord vindt na vertrek van Petrovic nieuwe assistent voor Advocaat

Woensdag, 3 februari 2021 om 15:23

Koen Stam is bij Feyenoord de opvolger van Zeljko Petrovic, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De 33-jarige oefenmeester sluit per direct als assistent-trainer aan bij de staf van Dick Advocaat. Stam was al bij de Rotterdammers werkzaam als assistent van Rini Coolen bij het Onder-21-elftal, dat al maanden geen wedstrijden speelt doordat de competities wegens de coronapandemie stilliggen.

Stam is sinds afgelopen zomer werkzaam bij Feyenoord, nadat hij overkwam van AZ. In Alkmaar had hij twee jaar het in de Keuken Kampioen Divisie uitkomende beloftenteam onder zijn hoede. Stam werkte totaal acht jaar in de jeugdopleiding van AZ, waar hij ook de leiding had over de Onder-19. Eerder was Stam werkzaam als jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij onder meer de Onder-18 trainde. Hij krijgt nu voor het eerst de kans bij een eerste elftal.

Feyenoord was op zoek naar een nieuwe assistent na het vertrek van Petrovic, die werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Adrie Koster bij Willem II. Advocaat ontkende eerder dat Dirk Kuyt of Robin van Persie nu aan zijn staf zou worden toegevoegd. Stam is overigens niet in beeld om deel uit te maken van de technische staf van volgend seizoen. De nieuwe hoofdtrainer Arne Slot zal in ieder geval worden geassisteerd door John de Wolf en Marino Pusic.

Advocaat heeft met het doorschuiven van Stam zijn staf weer compleet, al moet hij het volgens het Algemeen Dagblad ‘een maandje’ zonder Cor Pot stellen. De 69-jarige assistent is vanwege ‘medische redenen’ even uit de roulatie. Verder heeft Advocaat de beschikking over De Wolf, die voorlopig dus het enige lid van de huidige technische staf is die na dit seizoen aanblijft.