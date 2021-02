‘Ik heb ondergedoken gezeten en ben vervolgens twee jaar niet bij Ajax geweest’

Donderdag, 4 februari 2021 om 00:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:44

Na 23 jaar en ruim 900 wedstrijden kwam er afgelopen weekend een einde aan een bewogen carrière voor Nicky Siebert. De assistent-scheidsrechter hield het bij zijn afscheid niet droog en liet de emoties na Heracles Almelo - FC Groningen de vrije loop, nadat Pol van Boekel voor de laatste keer had gefloten. Siebert kreeg van Heracles een afscheid waar hij alleen maar van kon dromen, al had hij zijn laatste wedstrijd liever in De Kuip gevlagd, bij de club waar zijn vader groot fan van was. “Dat heb ik bij Dick van Egmond (scheidsrechtersbaas KNVB, red.) aangegeven, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat neem ik hem ergens wel kwalijk”, vertelt Siebert in gesprek met Voetbalzone.

Door Mart Oude Nijeweeme

Siebert kan het nog maar moeilijk geloven. Dat nota bene hij afgelopen weekend de meest besproken man was tijdens het voetbalweekend, dat besef is er enkele dagen later nog steeds niet. Nog altijd staat zijn telefoon roodgloeiend en stromen de berichtjes binnen. “Wat er allemaal op mij is afgekomen, ongekend. Ik loop al heel lang mee in het betaald voetbal en heb er velen zien komen en gaan, maar ik kan me niet herinneren dat ik dit eerder heb meegemaakt. Alle complimenten ook naar Heracles, die hebben het geweldig gedaan.” Siebert werd gelijk na zijn afscheidswedstrijd voor de camera's van ESPN gehaald om kort terug te blikken op zijn loopbaan. “Ik heb een interview van zes minuten gehad. Welke assistent-scheidsrechter krijgt dat nou? De video is op social media meer dan 200.000 keer bekeken. Ik krijg nog steeds berichtjes van mensen. Bekenden en onbekenden. Ik ben er gewoon stil van, ik denk dat ik ergens toch wel iets goeds heb gedaan.”

Het is tekenend voor de carrière van de grensrechter. Siebert verscheen niet graag in de publiciteit, zoals een official betaamt. Hij voelde zich onderdeel van het geheel, had contact met spelers, trainers en supporters en zag het als een stukje entertainment. “Ik vergelijk het altijd met een goede film. De acteurs en het script moeten goed zijn. Er moet een match zijn tussen de verschillende hoofdrolspelers. Ik had altijd contact met het publiek en de mensen die op het veld stonden. Dan klopt het gewoon.” Siebert haalt de wedstrijden bij Feyenoord en ADO Den Haag aan. “Als ik in De Kuip werd toegezongen, dan deed ik gewoon mee. Gooide ik mijn handen in de lucht. Ze noemden mij altijd Humberto. Omdat ik ook kaal was, denk ik. Met Midden-Noord bij ADO was het ook altijd gezellig. Die stuurden nog een berichtje afgelopen weekend, op z’n Haags: ‘We gaan je missen, Humberto.’”

Afgelopen zaterdag kwam er een afscheid aan een carrière van 23 jaar voor assistent-scheidsrechter Nicky Siebert.

Hoewel het een weekend was om nooit te vergeten, had Siebert zijn afscheidswedstrijd liever elders genoten. In De Kuip, tijdens Feyenoord – PSV. “Mijn vader was groot fan van Feyenoord, dat werd er thuis met de paplepel ingegoten. Ik wilde mijn afscheid bij Feyenoord, dat heb ik driekwart jaar geleden bij Dick aangegeven, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat neem ik hem ergens wel kwalijk. Mijn een-na-laatste wedstrijd was Feyenoord – AZ, waarom zou Feyenoord – PSV dan niet kunnen?” Siebert wil er niet te lang meer bij stilstaan, daarvoor was zijn carrière veel te mooi. Een carrière die 23 jaar geleden begon als scheidsrechter, toen Siebert promoveerde vanuit de amateurs. Een jaar later werd hij teruggestuurd. Siebert floot enkele wedstrijden in de Eerste Divisie, maar wist de stap naar de Eredivisie niet te maken. “Omdat anderen beter waren, kreeg ik te horen. Dat is ook gelijk het grootste probleem bij de KNVB. Het is makkelijk om te zeggen dat je ergens niet komt, maar het hoe en waarom hoor je niet. Ja, anderen zijn beter, maar waarom? Ik ben een man van de feiten, wil op basis van feiten weten waarom iets zo is. Daar heb ik nooit antwoord op gekregen.”

Siebert legde zich neer bij een toekomst in het amateurvoetbal, totdat hij niet veel later een telefoontje kreeg van Jaap Uilenberg, voormalig scheidsrechter en toenmalig scheidsrechtersbaas. “Jaap wilde mij behouden voor het betaalde voetbal”, weet Siebert nog. “Ik kreeg te horen dat ik de perfecte teamspeler was. Vier jaar na mijn debuut als scheidsrechter, vlagde ik mijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal. Het was bij Telstar, de tegenstander weet ik niet meer. Op een gegeven moment stond ik vijftien meter in het veld. We hadden in die tijd nog geen oortjes. Tom van Sichem was de scheidsrechter, die kwam naar me toe en zei: ‘Moet jij niet naar de zijkant?’ Ik keek om mij heen en zag dat ik midden op het veld stond. Ik dacht nog als scheidsrechter, dat moest ik natuurlijk loslaten.”

Dat loslaten lukte Siebert alleraardigst. De in Noordwijk woonachtige lijnrechter liep ruim negenhonderd wedstrijden over de witte kalklijn en maakte onderdeel uit van de teams van Pieter Vink en Kevin Blom, waarmee hij de hele wereld zag. En toch beleefde Siebert zijn mooiste wedstrijd in Nederland. “De bekerfinale in 2011 tussen FC Twente en Ajax (3-2), dat was de allermooiste. Dat was sowieso een fantastisch jaar, waarin de kampioenswedstrijd ook tussen Ajax en Twente ging. Blom en Vink zouden allebei een wedstrijd krijgen. Ik maakte deel uit van het team van Blom, Vink kwam later terug van een toernooi. De euforie tijdens die wedstrijd, de levensgrote spandoeken, heel bijzonder.”

Nicky Siebert kwam in 2006 onbedoeld in het nieuws, toen hij door Kenneth Perez racistisch werd bejegend.

Minder fraai was het incident met Kenneth Perez, waarmee Siebert in 2006 onbedoeld alle headlines haalde in Nederland. Siebert werd door de middenvelder van Ajax racistisch bejegend, waarna niet alleen Perez, maar ook hij het moest ontgelden. “Dat was zeker geen chic moment. Als ik erover nadenk, ben ik ervan overtuigd dat Perez dat nooit heeft gewild. Hij was het niet eens met mijn beslissing en riep precies voor een camera met microfoon ‘kankerneger’ tegen mij. Sorry voor het woord.” Siebert kreeg in eerste instantie weinig mee van het incident, dat overstemd werd door een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. “Ik werd erop gewezen door Hugo Borst. Hugo had het laten ondertitelen door een tolk en heeft daarna contact gezocht met Kenneth. Hij ontkende eerst, maar gaf het later wel toe.”

Het bleek de aanzet tot een gitzwarte periode uit de carrière van Siebert, zowel privé als zakelijk. “Dat incident heeft mij slapeloze nachten opgeleverd”, aldus Siebert. “Supporters die bij mij voor de deur stonden en brieven naar binnen gooiden. Kenneth Perez was hun held, ik werd gezien als verrader. Terwijl ik part noch deel had aan het incident. Ik heb toen ondergedoken gezeten en ben vervolgens twee jaar niet bij Ajax geweest. Ik ben daar weggehouden door de KNVB, terwijl ik met klem had aangegeven dat ik naar Ajax wilde.” Perez nam na het voorval telefonisch contact op met Siebert om hem persoonlijk zijn excuses aan te bieden. “Hij heeft ballen getoond. Vorige week heeft hij mij ook succes gewenst en bedankt voor alles. Van leven in het verleden wordt niemand vrolijk. We hebben allemaal wel eens iets gedaan wat niet mocht of kon.”

Siebert begint te lachen. Hij kleurde zelf ook niet altijd binnen de lijntjes. De grensrechter was gedurende zijn carrière graag zichzelf, maar sloeg soms door in zijn streken, waardoor hij in 2013 zijn eigen werkgever in verlegenheid bracht. “We werden als team aangesteld voor de Europa League-wedstrijd tussen FC Vaslui en Internazionale (0-2, red.)", blikt Siebert terug. "Wesley Sneijder speelde op dat moment bij Inter. Het was een gekke reis. Na de wedstrijd moest we snel naar het hotel, waar we zouden nabespreken met de waarnemer.” Eenmaal aangekomen in het bloedhete hotel, besloot Siebert de stoute schoenen aan te trekken. “Ik wilde een grap uithalen met Bas Nijhuis en Danny Makkelie door een levensgrote plant voor de kamerdeur van Nijhuis te zetten. Dus die deur ging open, en wie stapte naar buiten: Bas Nijhuis. Patrick Lankamp, een andere assistent-scheidsrechter, pakte vervolgens zijn fototoestel en ik pakte een brandblusser. Normaal gesproken stoppen die met spuiten als je op de knop drukt, maar in Roemenië dus niet.”

In tranen verlaat Nicky Siebert het veld. Heracles - FC Groningen was het laatste kunstje van de assistent-scheidsrechter. pic.twitter.com/gO2ILcy3DO — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2021

Wat volgde was een complete chaos, met een volgespoten hotelgang en een ziedende Bert van Oostveen, toenmalig directeur betaald voetbal bij de KNVB. “Het bleef heel lang stil, totdat Jack van Gelder bij Studio Voetbal vertelde dat een dronken assistent door een hotel was gegaan met een brandblusser. Dronken was ik absoluut niet, want ik drink niet, maar daarmee werd het vuurtje wel aangewakkerd.” Siebert kon zich twee dagen later melden bij Van Oostveen. “Ik moest zeggen wie nog meer bij het incident betrokken waren, maar dat wilde ik niet. Ik werd geschorst voor een paar wedstrijden en dacht dat het daarmee uitgesproken was. Bert gaf het op jeugdige onbezonnenheid en benadrukte dat het de laatste keer was. 'Dat kan ik niet uitsluiten', zei ik. Dat had ik natuurlijk nooit moeten zeggen. Het leverde mij een schorsing van twee maanden op. Maar: ik heb nooit iemand verraden.”

De internationale jaren waren, naast dat het mooie herinneringen opleverde, voor Siebert ook de zwaarste jaren uit zijn carrière. Geen verjaardag van zijn beste vriend, geen bruiloft van een familielid. Het sociale leven van de 51-jarige grensrechter stond op een heel laag pitje. “Dat was een trein die op dat moment langskwam, waarvan ik wist dat hij nooit meer langs zou komen. Dan moet je behoorlijke keuzes maken. Het bleken de zwaarste jaren van mijn leven. Mentaal, fysiek en sociaal. Dat kost zoveel tijd, dat je als man en vrouw uit elkaar loopt. Je ziet je kinderen minder, dan ga je eraan. Ik ben in die tijd ook gescheiden van mijn vrouw. Dat heeft heel veel met me gedaan. Ik had het te laat door.”

Inmiddels is Siebert gelukkig met zijn nieuwe partner en heeft het stel twee gezonde kinderen. De official gaat, naast de ritjes met de wielervereniging, meer tijd met zijn gezin doorbrengen. Hij richt zich volledig op zijn maatschappelijke carrière. Een leven na het voetbal, waar Siebert altijd naar heeft gekeken gedurende zijn loopbaan. “Ik ben me altijd blijven ontwikkelen. Sinds vier jaar werk ik bij de gemeente Haarlemmermeer, waar ik als Manager Handhaving en Toezicht een team van tachtig mensen coördineer. We voeren gesprekken met winkeliers, met bewoners, met mensen die boos worden. Als ik zie hoe mijn jongens en meiden zich het afgelopen jaar staande hebben gehouden tijdens de coronapandemie, dat is pas topsport. Altijd die glimlach, altijd alles proberen op te lossen met een gesprek in plaats van een boete. Daar heb ik ontzettend veel respect voor en dat raakt me heel erg.”

Daarnaast gaat Siebert zich richten op de coaching en begeleiding van jonge collega-arbiters. En dan met name het mentale aspect. “Ik zie dat heel veel scheidsrechters op dat gebied heel veel kunnen leren. Ik maak ze bewust van de valkuilen waar ik tijdens mijn carrière mee te maken heb gehad. Het incident met de brandblusser bijvoorbeeld, hoe kun je dat voorkomen? Dat wil ik ze leren. Zo'n incident is toch een behoorlijke smet op je carrière. Hoe zorg je er nou voor dat je niet in die situaties terechtkomt? Dat hoop ik ze bij te brengen en daar ga ik al mijn ziel en zaligheid in stoppen. Ik heb er onwijs veel zin in.”