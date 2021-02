Flick noemt vertrek van Zirkzee ‘cruciaal’ en trekt vergelijking met clubicoon

Woensdag, 3 februari 2021 om 15:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:20

Bayern München zag Joshua Zirkzee op de laatste dag van de transferwindow naar Parma vertrekken. De Nederlander tekende in Italië een huurcontract tot het einde van het seizoen en kan door Parma komende zomer definitief worden overgenomen voor een bedrag van vijftien miljoen euro. Volgens Bayern-trainer Hansi Flick hoeft de overgang naar Parma niet het einde te betekenen van Zirkzee bij Bayern. De Duitse oefenmeester trekt daarbij de vergelijking met Philipp Lahm en David Alaba, die in het verleden ook terugkeerden bij der Rekordmeister na verhuurperiodes.

Flick blikte woensdag tijdens de persconferentie kort terug op de afgelopen transferperiode en het vertrek van Zirkzee. “Het is belangrijk dat ze gaan spelen”, doelde Flick op Zirkzee en Chris Richards. Laatstgenoemde vertrok op huurbasis naar TSG Hoffenheim. “Het zijn twee spelers die ik liever bij de club had gehouden. Maar het is cruciaal voor hun ontwikkeling dat ze wedstrijdervaring opdoen. Spelers als Lahm en Alaba hebben dezelfde weg bewandeld en zijn daarna belangrijk geworden voor Bayern.”

Alaba doorliep de jeugdopleiding bij Austria Wien in zijn geboorteland Oostenrijk, alvorens hij in 2008 bij Bayern neerstreek. De verdediger begon in het beloftenteam van Bayern, maar werd in 2010 door Louis van Gaal bij de A-selectie gehaald. Na een uitleenperiode van een jaar aan Hoffenheim, keerde Alaba in 2011 terug in München als vaste waarde van het eerste elftal. De teller van de Oostenrijker staat inmiddels op ruim tweehonderd wedstrijden in dienst van Bayern, waar zijn contract komende zomer afloopt.

Ook voormalig aanvoerder Lahm ging er bij Bayern korte tijd tussenuit om elders in de Bundesliga wedstrijdritme op te doen. De rechtsback kwam tussen 2003 en 2005 uit voor VfB Stuttgart, waar hij tot 53 wedstrijden kwam. Uiteindelijk beleefde de oud-international bij Bayern zijn grootste successen. Lahm werd acht keer kampioen van Duitsland, won zeven keer de beker en schreef in het seizoen 2012/13 de Champions League op zijn naam met de recordkampioen.