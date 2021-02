Ziyech verklaart bijnaam: ‘Als ik op straat liep, noemden mensen me zo’

Woensdag, 3 februari 2021 om 14:50 • Chris Meijer • Laatste update: 15:15

Hakim Ziyech ontbrak afgelopen zondag in de wedstrijdselectie van Chelsea voor de 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Burnley. Trainer Thomas Tuchel gaf te kennen dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler rust kreeg, omdat hij wat overbelast was. Ziyech erkent op de website van Chelsea dat hij de tijd nodig heeft gehad om te wennen aan het Engelse voetbal en het leven in Londen.

“Ik ben hier nu zes of zeven maanden en pas me steeds beter aan. In het begin is alles nieuw en leuk, maar ik houd er ook enorm van om samen te zijn met mijn moeder, mijn broers en mijn vrienden. Dat is in deze tijd onmogelijk. Dat werd na een tijdje een beetje moeilijk, maar ik begin er nu aan gewend te raken. Alleen heb ik de fans nog amper kunnen ontmoeten”, zo geeft Ziyech te kennen. De Marokkaans international speelde voorlopig achttien officiële wedstrijden voor Chelsea, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vier assists.

“Er is pas één wedstrijd geweest waarin fans in het stadion mochten en toen raakte ik na 25 minuten geblesseerd”, wijst Ziyech op de wedstrijd tegen Leeds United, waarin hij een spierblessure opliep die hem een aantal weken aan de kant hield. In het begin van het seizoen kampte hij ook al met een knieblessure. “Ik hoop dat er betere tijden komen, waarin iedereen weer naar het stadion kan komen.”

"Ik heb geprobeerd om het niveau van Ajax mee te nemen naar Chelsea", erkent Ziyech. "Natuurlijk ging het afgelopen half jaar niet zoals ik had gehoopt, maar het is gebeurt en er valt nog genoeg te verbeteren. Ik heb pech gehad met mijn blessure, maar er is nog genoeg tijd om mezelf te laten zien. Ik geloof in mijn eigen krachten, in dat ik ga slagen en in dat ik hetzelfde niveau zal halen als bij Ajax."

Tuchel posteerde Ziyech in zijn eerste wedstrijd als manager van Chelsea tegen Wolverhampton Wanderers (0-0) als aanvallende middenvelder. Hij speelt naar eigen zeggen graag als een zogenaamde inside forward. “Zonder de bal heb je verantwoordelijkheden, maar in balbezit ben je vrij om de ruimtes te vinden en te voetballen. Tussen de linies komen, ruimtes vinden: vooral op die positie heb je veel opties, omdat verdedigers twijfelen of ze uitstappen. Als een verdediger niet uitstapt, kun je de spits of de vleugelaanvaller in de ruimte vinden.”

Bij Ajax werd Ziyech the Wizard genoemd. “Ik speelde een keer een goede wedstrijd voor Ajax en de dag na de wedstrijd plaatste de jongens van het social media-team iets met the Wizard", zo verklaart Ziyech het ontstaan van zijn bijnaam. "Vanaf dat moment begonnen mensen me zo te noemen. Nu nog steeds. Sinds mijn transfer naar Chelsea, ben ik enkele keren terug geweest in Nederland. Als ik op straat liep, noemden mensen me the Wizard. Op social media gebruiken ze ook altijd een emoji van een tovenaar.”