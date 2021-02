Braga-president bedreigd wegens bizarre persconferentie na verloren finale

Voor António Salvador heeft de verloren finale van de Taça da Liga van zijn club SC Braga tegen Sporting Portugal (1-0) een vervelend staartje gekregen. De voorzitter liet zich na afloop van het treffen in negatieve zin uit over de arbitrage én de tegenstander en werd de afgelopen dagen telefonisch bedreigd en beledigd. Onbekenden hadden het gemunt op de voorzitter en maanden hem zijn telefoonnummer te wijzigen. De preses laat het er niet bij zitten.

Braga ging op 23 januari met 1-0 onderuit tegen Sporting in de strijd om de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi van Portugal. Pedro Porro nam op slag van rust de enige treffer voor zijn rekening. Een doelpunt dat voortkwam uit een discutabele vrije trap. Na afloop van het duel nam Salvador geen blad voor de mond richting de arbitrage. “Het is jammer dat het duel niet is beslist door de twee teams op het veld, maar door de arbitrage”, richtte Salvador zich tot het arbitrale kwartet. “Het doelpunt kwam voort uit een overtreding die geen overtreding was. Sporting maakte een overtreding.”

Marca o Sporting! Os "leões" estão na frente graças a um golo de Pedro Porro que apareceu sozinho no corredor direito e bateu Matheus com um remate cruzado. Allianz Cup | Sporting CP 1-0 SC Braga#AllianzCup #FinalFourLeiria #SCPSCB pic.twitter.com/n0Bh11jpxx — VSPORTS (@vsports_pt) January 23, 2021

Niet trainer Carlos Carvalhal maar Salvador meldde zich tot ieders verbazing op de persconferentie na afloop van de nederlaag. De preses sprak zijn waardering uit richting zijn eigen spelers en had tevens een boodschap voor Sporting. “Ik ben tevreden en trots over de manier waarop Braga zijn karakter heeft getoond”, ging Salvador verder. “Het doet mij verder goed om te zien dat de overwinningen van Sporting op ons zoveel teweeg brengt. Dat is een teken dat ze zich klein voelen naast onze club.”

Het was niet de eerste keer dat Sporting als winnaar van het veld stapte tegen Braga. Begin januari was de ploeg ook al met 2-0 te sterk in competitieverband. De uitspraken schoten bij een aantal mensen in het verkeerde keelgat, die Salvador bedreigden en beledigden via onder meer WhatsApp. Salvador heeft bij de autoriteiten melding gemaakt van de uitlatingen en verleent alle medewerking tijdens het onderzoek. Zo worden de contacten uitgewisseld in de hoop de daders te achterhalen.