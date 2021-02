Ajax wil verstandhouding goed houden met ‘zeer gunstige’ huurdeal

Woensdag, 3 februari 2021 om 11:45

In de laatste uren van de winterse transferwindow maakte Victor Jensen de gang naar FC Nordsjaelland. De Deense club huurt de twintigjarige aanvallende middenvelder ‘vrijwel gratis’ van Ajax, zo weet Ekstra Bladet te melden. Volgens de Deense krant proberen de Amsterdammers met dit gebaar tevens de verstandhouding met Nordsjaelland goed te houden.

Ajax blijft het overgrote deel van het salaris van Jensen doorbetalen. De Amsterdammers willen dat de jeugdinternational op structurele basis aan spelen toekomt. Er waren nog twee clubs in de markt voor Jensen, maar zij wilden hem van Ajax huren mét een optie tot koop. Daar zag Marc Overmars, directeur voetbalzaken, niks in, omdat men er in Amsterdam nog altijd van overtuigd is dat Jensen op termijn het eerste elftal kan halen.

Ajax-doelwit is ware dribbelkoning: ‘Plafond véél hoger dan bij Kudus’

Voetbalzone schreef een profiel van Kamaldeen Sulemana. Lees artikel

Dat Ajax onder zeer gunstige voorwaarden meewerkt aan een tijdelijk vertrek naar Nordsjaelland, heeft mede te maken met het verleden. De huidige nummer acht van de Superligaen zag recent Kristian Rasmussen en Mohammed Kudus de gang naar Nederland maken. Door Jensen in Farum te stallen, hoopt Ajax de verstandhouding met Nordsjaelland zo goed mogelijk te houden. Het is volgens Ekstra Bladet overigens niet zo dat Ajax met deze huurovereenkomst voorsorteert op de komst van Kamaldeen Sulemana.

De Telegraaf en Voetbal International noemden de achttienjarige vleugelaanvaller als mogelijke opvolger van de naar Spartak Moskou vertrekkende Quincy Promes. De Deense kranten stelt dat dit louter geruchten zijn en dat Ajax geen bod heeft gedaan op Sulemana. Jensen werd door Ajax in de zomer van 2017 voor 3,5 miljoen euro overgenomen van FC Kopenhagen en maakte eerder dit seizoen in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0 zege) zijn debuut in de hoofdmacht. Het was tot dusver zijn enige optreden in het eerste elftal van de Amsterdammers.