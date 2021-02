‘Real Madrid heeft genoeg gezien en wil aankoop van 46 miljoen lozen’

Woensdag, 3 februari 2021 om 11:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:31

De toekomst van Vinícius Júnior is ongewis. AS pakt woensdag namelijk uit met het verhaal dat Real Madrid overweegt om de Braziliaanse vleugelaanvaller na dit seizoen te verkopen. De Spaanse krant schrijft zelfs dat Vinícius een 'probleem' is geworden voor trainer Zinédine Zidane, waardoor er intern wordt gesproken over een voortijdig afscheid van de twintigjarige buitenspeler. Hij werd in 2017 voor 46 miljoen euro overgenomen van Flamengo, destijds de hoogste transfersom voor een speler van onder de negentien jaar.

Vinícius zakte met name in de laatste twee wedstrijden door de ondergrens, zo luidt het harde oordeel van AS. "Het is duidelijk dat hij zijn zelfvertrouwen als speler helemaal kwijt is." Als voorbeeld van de vormcrisis wordt het dramatisch verlopen thuisduel met Levante (1-2) van afgelopen zaterdag aangehaald. Vinícius veroorzaakte in die wedstrijd een strafschop. Daarnaast maakte de Braziliaan tijdens zijn invalbeurt van dertig minuten vooral een hulpeloze indruk aan de kant van De Koninklijke.

Dit is zó schaamteloos... ?? Karim Benzema tegen Ferland Mendy OVER Vinícíus Júnior, die gewoon achter hem loopt. ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

Tevens wordt een breed uitgemeten incident van eerder dit seizoen nog maar eens onder de aandacht gebracht door de Spaanse krant. In de rust van het Champions League-duel met Borussia Mönchengladbach (2-2) in oktober haalde Karim Benzema keihard uit naar Vinícius. "Ik zweer het op het leven van mijn moeder. Geef hem de bal niet meer in de tweede helft. Hij speelt gewoon tegen ons", zei de Franse aanvaller in de catacomben tegen Ferland Mendy. De woorden van Benzema werden opgepikt door Franse liplezers, waardoor er een rel ontstond in de media.

Vinícius, met een contract in Madrid tot 2025, wist na de uithaal van Benzema niet meer te scoren voor Real en Zidane lijkt mede hierdoor steeds minder vertrouwen te hebben in de jonge aanvaller. In de zes wedstrijden die Real tot dusver speelde in 2021 kwam de Braziliaan tot slechts 176 speelminuten, voornamelijk als invaller. De status van Vinícius is hierdoor behoorlijk veranderd. Een jaar geleden was een vertrek nog onbespreekbaar, maar een vertrek aankomende zomer behoort wat betreft de leiding van Real nu wél tot de mogelijkheden. De grootmacht hoopt enkele spelers te kunnen verkopen om zo geld te besparen met het oog op de coronacrisis.