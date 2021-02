Broer Paul Pogba maant Man United tot actie en wijst op doemscenario

Woensdag, 3 februari 2021 om 10:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:53

Mathias Pogba heeft zich openlijk uitgesproken over de toekomst van zijn broer Paul Pogba bij Manchester United. De tegenwoordig voor het Spaanse Racing Murcia uitkomende aanvaller denkt dat the Red Devils er serieus aan moeten denken om de Franse middenvelder deze zomer te verkopen, om zo te voorkomen dat hij over ruim een jaar gratis de deur uitloopt bij de Engelse grootmacht.

"Hij is gelukkig bij Manchester United en het gaat ook steeds beter", zo zei Mathias Pogba dinsdagavond in een televisie-uitzending van El Chiringuito. Om er vervolgens gelijk aan toe te voegen: "Hij gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in. Ik kan nu niet zeggen of Paul zijn contract daadwerkelijk zal gaan uitdienen, daar kan ik je verder niet mee helpen. Ik kan alleen zeggen dat als Manchester United geld wil zien ze hem na dit seizoen zullen moeten verkopen. Dat is het enige dat ik erover kan zeggen. Gebeurt dat niet, dan zal Paul over een jaar transfervrij vertrekken. Over contractverlenging heb ik namelijk nog niets gehoord."

Paul Pogba, die dinsdagavond negentig minuten op de bank zat tijdens de veegpartij van Manchester United tegen Southampton (9-0), liet zich onlangs bij BT Sport uit over zijn toekomst in Engeland. "Ik heb hier een doorlopend contract en voel me gelukkig. Ik geniet momenteel echt van mijn spel. Iedereen weet dat mijn contract nog een jaar doorloopt. Ik zal binnenkort met de clubleiding praten en dan zullen we wel zien wat eruit komt. Het is voor mij vooral belangrijk dat ik prijzen kan winnen, dat is echt mijn grootste motivatie", aldus Paul Pogba.

Zaakwaarnemer Mino Raiola verklaarde in december tegenover Tuttosport nog dat de loopbaan van Paul Pogba bij Manchester United zo goed als over was. BILD-journalist Christian Falk schreef kort daarna dat Raiola door Pogba onder druk wordt gezet om een nieuwe club voor hem te vinden. Dat zou de reden zijn geweest voor de uitspraken van Raiola in de Italiaanse media. De belangenbehartiger noemde BILD via Instagram de 'koning van fake news'. "Als altijd stelt BILD niet teleur. Het is ongelooflijk hoe fake news zich altijd verspreidt." Op die post werd door Pogba gereageerd met: 'Als je niets weet, spreek dan niet @bild'. De reactie werd korte tijd later verwijderd door de middenvelder.

Paul Pogba heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real Madrid zijn droomclub is. Daarnaast is hij dit seizoen door diverse buitenlandse media meermaals in verband gebracht met een terugkeer bij Juventus. Ondanks alle geruchten is de middenvelder bezig aan een behoorlijk sterk seizoen bij Manchester United. Dankzij de 9-0 zege op Southampton staat men in punten (44) gelijk met koploper Manchester City, al hebben the Citizens wel twee duels minder gespeeld.