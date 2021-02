BILD: Tuchel wil zakendoen met Bayern én concurrentiestrijd aangaan

Woensdag, 3 februari 2021 om 09:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:10

Thomas Tuchel heeft grootse plannen op transfergebied. BILD onthult woensdag dat de vorige week door Chelsea aangestelde manager pogingen wil gaan ondernemen om David Alaba los te weken bij Bayern München. Daarnaast wil de opvolger van de ontslagen Frank Lampard nog eens twee spelers overhalen om de Bundesliga aankomende zomer in te ruilen voor de Premier League.

Volgens de Duitse boulevardkrant staan ook Alaba's ploeggenoot Niklas Süle en Dayot Upamecano (RB Leipzig) op het verlanglijstje van Tuchel. De Duitse coach moet wat betreft laatstgenoemde verdediger de strijd aan met Bayern, want der Rekordmeister is er veel aan gelegen om Upamecano na afloop van dit seizoen naar München te halen. De Franse centrumverdediger beschikt over een ontsnappingsclausule van naar verluidt 42,5 miljoen euro in zijn tot medio 2023 lopende contract in Leipzig.

Alaba heeft min of meer besloten om Bayern deze zomer transfervrij te verlaten. De clubleiding van de Champions League-winnaar heeft zich al neergelegd bij het naderende vertrek van de multifunctionele verdediger. In de Spaanse media kwamen onlangs verhalen naar buiten dat Alaba reeds tot een akkoord zou zijn gekomen met Real Madrid over een lucratief contract. Een definitieve deal is echter nog niet gesloten met de Oostenrijker, die ook is genoemd als mogelijke aanwinst van Barcelona.

Tuchel wil sowieso een centrumverdediger aantrekken, waardoor Süle in beeld is gekomen bij de voormalig coach van Paris Saint-Germain. In zijn eerste twee duels als manager van Chelsea koos Tuchel overigens voor een systeem met drie verdedigers. Thiago Silva werd tegen Wolverhampton Wanderers (0-0) en Burnley (2-0) geflankeerd door César Azpilicueta en Antonio Rüdiger. De Chelsea-manager heeft voor het centrum van zijn defensie ook nog Andreas Christensen en Kurt Zouma tot zijn beschikking.