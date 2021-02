‘Arnesen weerhield Advocaat tijdens crisisbijeenkomst van voortijdig vertrek’

Woensdag, 3 februari 2021

Het was vorige week na de smadelijke 3-0 nederlaag tegen sc Heerenveen crisis bij Feyenoord. Voetbal International schrijft in een uitgebreide terugblik op de roerige week in Rotterdam-Zuid dat technisch directeur Frank Arnesen een dag na de deceptie in Friesland naar het huis van trainer Dick Advocaat afreisde om de coach binnenboord te houden. Ook algemeen directeur Mark Koevermans praatte in op de oefenmeester, die komende zomer wordt afgelost door Arne Slot.

Arnesen gooide zijn ervaring als directeur in de strijd om Advocaat te overtuigen van een langer verblijf in De Kuip. De 73-jarige coach had namelijk serieuze twijfels over zijn aanblijven na de pijnlijke verliesbeurt in Heerenveen. "Wij staan voor de volle honderd procent achter je", zouden de Feyenoord-directeuren tegen Advocaat hebben gezegd. De ervaren keuzeheer was naar verluidt blij met de steun van de clubleiding, zoals hij ook tevreden was over de support die hij krijgt van zijn assistenten-trainers John de Wolf en de inmiddels naar Willem II vertrokken Zeljko Petrovic. Advocaat is niet van plan om zich in de herfst van zijn trainersloopbaan door een paar ontevreden spelers te laten wegsturen, zo klinkt het.

Advocaat ergerde zich volgens Voetbal International behoorlijk aan het interview van Berghuis met ESPN na afloop van de zeperd tegen Heerenveen. De aanvoerder benadrukte dat Feyenoord 'terug moest naar de tekentafel'. Advocaat vond die uitspraak onbegrijpelijk, zeker ook omdat de vleugelaanvaller in de fout was gegaan bij de openingstreffer van Joey Veerman. Hij moet zelfs tot bedaren worden gebracht door zijn assistenten. In een gesprek tussen Advocaat en Berghuis, twee dagen na Heerenveen-uit, werden alle frustraties van beide kanten op tafel gelegd. De buitenspeler benadrukte dat de spelersgroep van Feyenoord 'honderd procent' vertrouwen heeft in de scheidend trainer. Advocaat bracht in dat onderhoud naar voren dat hij de eindbeslissing neemt over de tactiek en de opstelling, en niet de spelers.

De Telegraaf schreef vorige week vrijdag dat de 'verstoorde relatie' tussen Advocaat en enkele van zijn basisspeler tot een 'explosieve situatie' hadden gezorgd bij Feyenoord. De ontevredenheid zou intern zijn geuit door Berghuis. Voor de camera van ESPN geeft Berghuis echter aan dat hij Advocaat steunt. “Ik werd op een gegeven moment naar boven geroepen, als aanvoerder namens de spelersgroep. Dick vroeg hoe de spelers erin stonden en daarbij heb ik aangegeven dat de spelersgroep honderd procent achter de trainer staat. De rest blijft intern, denk ik.” Het irriteerde Berghuis wel om na de nederlaag tegen AZ te horen van zijn trainer dat de tegenstander meer kwaliteit heeft.

“Dat is iets waarvan wij als trainersgroep hebben aangegeven dat wij dat niet vinden en ook niet zo voelen. Daar waren we wel duidelijk over. De trainer legde uit dat hij specifiek die wedstrijd bedoelde. Daarmee is dat geaccepteerd en ga je door. Het is nooit persoonlijk“, voegde Berghuis daar vorige week vrijdag aan toe. Advocaat wijzigde in aanloop naar de topper tegen PSV één en ander. Bryan Linssen werd als diepste spits opgesteld en de ervaren coach wilde het balbezit grotendeels aan PSV laten. Advocaat was zeer tevreden over de scherpte van met name Berghuis op de training voorafgaand aan de kraker in De Kuip, enkele dagen later het decor van de knappe 3-1 zege van Feyenoord op PSV.