‘Ik denk niet als eigenaar, want zoveel geld zal Boef niet hebben’

Woensdag, 3 februari 2021 om 09:04 • Laatste update: 09:22

Barry van Galen zou het toejuichen wanneer rapper Boef wil investeren in AZ. De 27-jarige artiest gaf vorige maand in een interview met VICE aan dat hij het wel ziet zitten om de club uit Alkmaar te kopen. Van Galen betwijfelt of Boef genoeg geld heeft om AZ te kopen, maar ziet het zitten als hij wil investeren in de club. “Hij is van de nieuwe generatie, daar zou ik voor open staan”, zegt Van Galen in de Retteketet Podcast van Voetbal International.

"Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben", zei Boef, die opgroeide in Alkmaar. “Een doel op de langere termijn is voor mij een voetbalclub, man. Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben. Weet ik veel welke club in Nederland. Als het kan AZ of zo. Ik koop gewoon AZ. Ik pomp er een beetje money in en zet spelers aan het werk. Dat lijkt me lauw, man. Dat lijkt me echt lauw", zo sprak Boef eind vorige maand duidelijk zijn dromen uit.

Van Galen benadrukt in de podcast dat Boef afkomstig is uit Alkmaar. Omdat het een jongen uit de buurt is, moet AZ er volgens de oud-speler voor open staan. "Hij heeft vast niet zoveel geld. Maar als hij wat wil doen; hij is wel van de nieuwe generatie. Ik denk niet als eigenaar, want zoveel zal hij niet hebben”, aldus Van Galen. “Maar ik vind het wel leuk, muziek en voetbal is altijd wel een goede combinatie. Hij komt uit Alkmaar, dat is geweldig. Van mij mag hij het doen. Je kunt niet altijd blijven zeggen dat de nieuwe generatie niks is. Dan word je een oude lul. Je moet ervoor open staan. Een gesprek is altijd goed.”

AZ is op de hoogte van de ambities van Boef. “We weten dat hij een AZ-aanhanger is. Veel van onze jongens luisteren ook naar zijn muziek. Als hij te zijner tijd echt serieuze plannen heeft, is hij altijd welkom voor een bak koffie”, zo klonk de reactie van een woordvoerder van de Alkmaarders tegenover De Telegraaf. Ook trainer Pascal Jansen is op de hoogte van de uitgesproken plannen, al hield hij zich enigszins op de vlakte. "Rap is meer de muziek van mijn zoon, maar ik luister er wel naar. Ik weet niet welke ambities Boef heeft, maar ik heb begrepen dat hij uit de buurt komt.”