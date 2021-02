Riedewald verklaart zeldzame kanonskogel: ‘Ik was daar nog boos over’

Woensdag, 3 februari 2021 om 08:38 • Rian Rosendaal

Jaïro Riedewald tekende dinsdagavond tegen Newcastle United (1-2) pas voor zijn tweede doelpunt voor Crystal Palace, de club die hem in 2017 naar Zuid-Londen haalde. Na afloop kwam de controlerende middenvelder met een opmerkelijke verklaring voor zijn treffer namens the Eagles. De openingstreffer van de thuisclub, al in de tweede minuut gemaakt door Jonjo Shelvey, had Riedewald namelijk behoorlijk kwaad gemaakt.

"Ik was nog boos over dat eerste doelpunt", zo zei Riedewald dinsdagavond in een analyse voor Palace TV. "Dus ik sloot mijn ogen en schoot zo hard als ik kon. Ik denk dat het wel een goed schot was, al heb ik hem nog niet teruggezien." De bal kwam in de 21ste minuut voor de voeten terecht van de Nederlandse middenvelder, die niet aarzelde en gelijk uithaalde. Via een verdediger van Newcastle United kwam de bal uiteindelijk achter doelman Karl Darlow in het net terecht.

?? Jaïro Riedewald vuurt een geweldige kanonskogel af! ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 2 februari 2021

Riedewald verklaart waarom hij zoveel gram legde in het afstandsschot. De voormalig Ajax-speler voelde zich schuldig over de snelle treffer van Shelvey aan de andere kant. "Ik had zijn schot eerder kunnen blokken, maar ik was te laat en zij scoorden uiteindelijk. Dat was een ongelukkig moment", aldus de Palace-middenvelder, die zijn ploeg stroef zag starten tegen the Magpies. "We begonnen erg zwak aan de wedstrijd. We verloren de onderlinge duels en waren niet agressief genoeg. Dat leidde tot de vroege tegentreffer."

"Later in de eerste helft deden we het een stuk beter, zeker ook omdat we twee doelpunten maakten", voegt Riedewald daaraan toe. Vier minuten na zijn treffer tekende verdediger Gary Cahill voor de 1-2 van Crystal Palace, een voorsprong die daarna niet meer werd weggegeven. "We zijn erg gelukkig met het resultaat en de comeback in de eerste helft." Riedewald staat dit seizoen op achttien duels in de Premier League en één in de FA Cup. Zijn allereerste doelpunt voor de Londense club kwam vorig jaar oktober, ruim drie jaar na zijn entree op Selhurst Park.