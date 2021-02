De Jong: ‘Daarom aarzelde ik over Barça, totdat zij naar Amsterdam kwamen’

Woensdag, 3 februari 2021 om 08:18 • Rian Rosendaal

Frenkie de Jong twijfelde in 2019 lang over de volgende stap in zijn loopbaan. De middenvelder wist niet zeker of hij Ajax moest inruilen voor Barcelona, totdat voorzitter Josep Maria Bartomeu samen met de directeuren Jordi Mestre, Òscar Grau en José Segura speciaal voor de middenvelder naar Amsterdam afreisden. Daarnaast sprak hij destijds met Ronald Koeman over Barcelona als mogelijke nieuwe werkgever, toen laatstgenoemde nog bondscoach was van Oranje.

"Ik vroeg Koeman om advies en hij kwam met positieve verhalen over Barcelona en de stad", zegt De Jong in een uitgebreid interview met Esport3. "Ik kreeg het gevoel dat Barcelona mij wilde halen, alleen niet als sleutelspeler. Daarom aarzelde ik, totdat Bartomeu, Mestre, Grau en Segura naar Amsterdam kwamen. Ze wisten mij te overtuigen, want ik wist op dat moment niet zeker of ik een basisplaats zou krijgen." De middenvelder tekende uiteindelijk een contract tot 2024 in het Camp Nou, een verbintenis die inmiddels is verlengd tot 2026.

De Jong behoorde in januari tot de absolute uitblinkers bij Barcelona, want hij kwam tot vier doelpunten en twee assists in de afgelopen weken. "Ik weet alleen niet of ik mijn beste periode beleef sinds mijn komst naar Barcelona", blijft de voormalig Ajacied kritisch naar zichzelf kijken. "Het klopt dat ik vaker scoor, waardoor het lijkt dat het ook beter gaat. Maar het is nu zaak om deze vorm vast te houden, ik moet het elftal nóg meer van dienst zijn met mijn kwaliteiten. Er is zeker nog ruimte voor verbetering in mijn spel", benadrukt De Jong.

"De cijfers zijn nu een stuk beter, al kan ik niet zeggen of ik nu een betere speler ben dan in mijn tijd bij Ajax", vervolgt De Jong zijn verhaal. "Ik heb een vaste plaats in het team, maar ik kan nog steeds verbeteren en meer geven in belang van het elftal. Ik voel echter het vertrouwen van Koeman en voel me op mijn plaats tussen deze spelers", aldus de sindskort meer aanvallend ingestelde middenvelder, die hoopt dat Lionel Messi ook na de zomerstop voor Barcelona uitkomt. "Maar ik kan er verder weinig over zeggen, hij zal zelf een beslissing moeten nemen over zijn toekomst."

De aanwezigheid van Messi was voor De Jong twee jaar geleden één van de redenen om Barcelona te verkiezen boven onder meer Paris Saint-Germain. "Niet de hoofdreden, maar het speelde absoluut een rol. Hij was toen al vijftien jaar de beste speler ter wereld. Toen ik twaalf jaar oud was had Messi die status al en sindsdien is er niets veranderd op dat gebied. Het is geweldig om met hem samen te mogen spelen en dat geldt ook voor Sergio Busquets en Gerard Piqué", zo besluit De Jong.