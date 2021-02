Struijk vraagt Belgisch paspoort aan; mogelijk Rode Duivel in maart

Woensdag, 3 februari 2021 om 07:55 • Yanick Vos

De Belgische voetbalbond maakt werk van de interlandloopbaan van de Nederlandse verdediger Pascal Struijk. De KBVB heeft aan Het Nieuwsblad bevestigd dat Struijk een Belgisch paspoort heeft aangevraagd. Bondscoach Roberto Martínez overweegt de voormalig jeugdspeler van Ajax in maart op te roepen voor de nationale ploeg. De 21-jarige mandekker van Leeds United werd geboren in het Belgische Deurne en heeft een dubbele nationaliteit.

De Telegraaf schreef dinsdag dat Struijk de inzet is in een felle strijd tussen de Belgische en Nederlandse voetbalbond. Martínez heeft reeds een uitgebreid telefoongesprek gehad met de verdediger, die in België werd geboren omdat zijn ouders destijds bij een havenbedrijf in Antwerpen werkten. Op zijn derde verhuisde het gezin naar Den Haag, waar hij in de jeugd van ADO Den Haag terechtkwam.

Hoewel de voorkeur voor Struijk uitgaat naar het Nederlands elftal, hoopt Martínez hem met een charmeoffensief voor België te laten kiezen. Voorwaarde is wel dat hij een Belgisch paspoort heeft. Daarover beschikt hij momenteel nog niet, maar tegenover de krant bevestigt de KBVB dat Struijk de aanvraagprocedure heeft geopend. In maart staat de volgende interlandperiode op het programma en Martínez overweegt hem dan op te roepen.

De Rode Duivels spelen dan drie interlands in negen dagen tegen Wales (24 maart), Tsjechië (27 maart) en Wit-Rusland (30 maart). De Spaanse trainer is voornemens om een brede selectie op te roepen. Volgens de Belgische krant wil bondscoach Frank de Boer niet reageren op de ontwikkelingen rond Struijk. Dat doet hij pas wanneer hij in maart zijn selectie bekendmaakt, zo klinkt het. Martínez lijkt zeker een kans te hebben, want de concurrentie bij Oranje is met onder meer Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Sven Botman en Nathan Aké erg groot.

Martínez wil met het oog op het EK van dit jaar en het WK van 2022 in Qatar een verjongingsproces doorvoeren bij de Belgische ploeg. Onder meer Jan Vertonghen en Toby Alderweireld naderen het einde van hun interlandcarrière en wat betreft de nieuwe generatie verdedigers is Struijk een serieuze optie voor de Spaanse trainer. De 1.90 meter lange centrale verdediger maakt met name dit seizoen veel indruk met zijn optredens namens Leeds United, de huidige nummer twaalf in de Premier League.