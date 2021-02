De Telegraaf onthult reden voor vertrek Dirk Kuyt bij Feyenoord

Woensdag, 3 februari 2021 om 06:50 • Laatste update: 06:52

Dirk Kuyt is vertrokken bij Feyenoord omdat hij komend seizoen als hoofdtrainer aan de slag wil bij een ambitieuze club, meldt De Telegraaf. Dinsdag werd bekend dat Kuyt is vertrokken bij de Rotterdammers en volgens de krant heeft dat als reden dat hij niet langer in de wachtkamer wil zitten tot de vacature als hoofdtrainer vrijkomt in De Kuip.

Nadat Kuyt in 2017 Feyenoord naar de landstitel loodste, kreeg hij van technisch directeur Martin van Geel de toezegging dat hij op termijn aan de slag zou kunnen als hoofdtrainer. Van Geel vertrok vervolgens en werd vervangen door Frank Arnesen, die op zijn beurt Dick Advocaat aanstelde. De ervaren oefenmeester plakte er nog een jaar aan vast en zal na dit seizoen opgevolgd worden door Arne Slot. Volgens de krant was dit voor Kuyt de reden om in gesprek te gaan met Feyenoord over zijn toekomst bij de club.

Valentijn Driessen, chef voetbal van het dagblad, schrijft dat beide partijen er nagenoeg zeker van zijn dat Kuyt uiteindelijk hoofdtrainer wordt van Feyenoord. Voordat het zover is zal hij eerst zijn trainerscurus moeten afronden, want door de coronacrisis heeft zijn opleiding vertraging opgelopen. Volgens Driessen toont Kuyt zich ongeduldig en vindt hij het tijd om op eigen benen te staan. “Volgens de Katwijker een betere volgende stap in zijn trainerscarrière dan een rol op zich te nemen als assistent bij Feyenoord of eventueel een andere grote club”, zo klinkt het.

Waar Driessen ervan uitgaat dat Kuyt ooit terug zal keren als hoofdtrainer bij Feyenoord, denkt het Algemeen Dagblad daar anders over. De krant meldt woensdag dat de kans klein is dat Kuyt nog terugkeert in De Kuip. Op de clubwebsite hield Kuyt de deur op een kier: "Ik weet dat onze wegen ooit weer gaan kruisen, maar voor nu vind ik het belangrijk om mijn pad juist elders te vervolgen. Daarin volg ik mijn gevoel."