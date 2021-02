Real Madrid feliciteert Cristiano Ronaldo na bekerzege met wereldrecord

Dinsdag, 2 februari 2021 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:15

Cristiano Ronaldo voegde dinsdagavond in de halve finale van de Coppa Italia tegen Internazionale (1-2 winst) weer twee doelpunten toe aan zijn totaal. Volgens de telling die in Spanje gehanteerd wordt heeft de aanvaller van Juventus met 763 goals nu het record in handen van topscorer aller tijden. Ronaldo wordt door zijn voormalige club Real Madrid gefeliciteerd met de mijlpaal.

"De topscorer in onze clubgeschiedenis is nu topscorer in het wereldvoetbal", stelt Real Madrid op Twitter. "Gefeliciteerd, Cristiano!" Ronaldo kwam tot het duizelingwekkende aantal van 763 treffers door 5 keer te scoren voor Sporting Portugal, 118 maal voor Manchester United, 451 keer voor Real Madrid, 87 maal voor Juventus en nog eens 102 keer voor Portugal. Er bestaat discussie over de manier waarop goals van voetballers geteld dienen te worden: in sommige tellingen worden ook de achttien goals meegeteld die Ronaldo maakte als jeugdinternational van Portugal.

El máximo goleador de nuestra historia ya también lo es del fútbol mundial. ¡Enhorabuena, @Cristiano! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 2, 2021

Ronaldo is daarmee Josef Bican en Pelé voorbij, die volgens deze telling 762 keer scoorden in hun loopbaan als profvoetballer. Sommige tellingen stellen het aantal van Bican op 805, maar volgens Marca worden daar dan ook doelpunten in meegeteld die de Oostenrijks-Tsjechische oud-spits maakte tegen amateurelftallen. Lionel Messi staat volgens de sportkrant met 720 doelpunten op de vijfde plek in dat klassement, terwijl Romario met 740 goals de vierde positie bezet.