Man United evenaart record in Premier League met negen (!) doelpunten

Dinsdag, 2 februari 2021 om 23:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:22

Manchester United heeft dinsdagavond de grootste zege ooit in de Premier League geëvenaard. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer rekende met liefst 9-0 af met Southampton. Daarmee evenaart United de zege die de club in 1995 zelf boekte tegen Ipswich Town (9-0) en de overwinning van Leicester City in 2019 tegen hetzelfde Southampton (0-9). Crystal Palace boekte mede dankzij een prachtig doelpunt van Jaïro Riedewald een knappe uitzege bij Newcastle United: 2-1. Op de dertiende plek lijken de Londenaren zich zo goed als veilig te kunnen rekenen; Newcastle zal zich op de zestiende positie meer zorgen maken.

Manchester United - Southampton 9-0

Southampton kwam al na 81 seconden met tien man te staan, toen Alexandre Jankewitz met gestrekt been inkwam op het bovenbeen van Scott McTominay. Het duurde vervolgens tot de achttiende minuut voordat United een opening vond in de defensie van de tegenstander. Luke Shaw legde de bal vanaf links bij de tweede paal, waar Aaron Wan-Bissaka de bal binnenliep: 1-0. Daarna ging het hard met de doelpunten bij United.

Shaw dribbelde op over de linkerflank, gaf de bal in de diepte mee aan Mason Greenwood, die Marcus Rashford in één keer bediende op een meter of elf: 2-0. Daarna wilde Jan Bednarek een gevaarlijke voorzet van Marcus Rashford vanaf rechts wegwerken, maar tikte de bal in plaats daarvan in eigen doel: 3-0. Overigens had Fred de bal zonder de ingrijp van Bednarek voor het intikken gehad. Het werd voor rust ook nog 4-0 dankzij Edinson Cavani, die een voorzet van Shaw binnenkopte: 4-0.

Basisdebutant (!) Alexandre Jankewitz mag al na 2 minuten inrukken na deze idiote actie! ??????

Direct na rust kwam Donny van de Beek binnen de lijnen bij Manchester United. Che Adams dacht een tegentreffer te maken namens Southampton, maar stond zeer minimaal buitenspel en werd teruggefloten. In de 69ste minuut maakte Antony Martial er 5-0 van, door een boogpassje van Bruno Fernandes op de borst aan te nemen en van dichtbij het dak van het doel te treffen. Twee minuten later scoorde ook McTominay, die een afvallende bal oppikte op de rand van de zestien en die direct in de hoek plaatste: 6-0.

In de slotfase moest Southampton verder met negen, toen Bednarek in de zestienmeter een lichte overtreding maakte op Martial. De penalty die volgde werd afgerond door Bruno Fernandes: 7-0. Een voorzet van Wan-Bissaka vanaf rechts werd daarna op de borst gecontroleerd door Martial en binnen gewerkt: 8-0. Bruno Fernandes legde de bal daarna met het hoofd panklaar voor Daniel James: 9-0.

Newcastle United - Crystal Palace 1-2

In de derde minuut nam Newcastle de leiding, toen Jonjo Shelvey de bal teruggelegd kreeg op de rand van de zestien en uit de stuit knap de hoek vond: 1-0. Crystal Palace knokte zich al snel terug via Riedewald, die alert reageerde op een afgeslagen bal en vanaf de rand van het strafschopgebied vernietigend uithaalde: 1-1. De Londenaren namen in de 25ste minuut ook de leiding dankzij Gary Cahill, die uit een vrije trap van Eberechi Eze raak kopte: 1-2. Allan Saint-Maximin was in de slotfase van de tweede helft dicht bij de gelijkmaker voor Newcastle, maar zag Scott Dann zich voor zijn schot werpen.