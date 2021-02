Sevilla maakt status als cupfighter in 21e eeuw opnieuw waar

Dinsdag, 2 februari 2021 om 22:58 • Daniel Cabot Kerkdijk

Sevilla heeft zich dinsdagavond voor de halve finales van de Copa del Rey geplaatst. Het team van Julen Lopetegui won met 0-1 van streekgenoot Almería, de nummer drie van LaLiga2. Alleen Barcelona schaarde zich in de 21e eeuw vaker dan Sevilla bij de laatste vier van het Spaanse bekertoernooi: dertien om negen keer. Saillant: dat zijn evenveel halve finale-plaatsen voor Sevilla als in de 65 voorgaande jaren. Karim Rekik en Luuk de Jong verschenen aan het startsignaal in het Estadio Municipal de los Juegos Mediterráneos.

Sevilla domineerde in de eerste helft vanaf het begin tegen een Almería, dat van minder naar méér ging. Het ontbrak de bezoekers, die 67 procent balbezit in de eerste 45 minuten hadden, aan finesse in de laatste meters. Een schot van Aleix Vidal was een prooi voor doelman Fernando, die zag hoe kopballen van Diego Carlos en Lucas Ocampos precisie misten.

Twaalf minuten voor de pauze had Fernando een uitstekend antwoord op een grote kans voor Luuk de Jong, die samen met Ocampos en debutant Alejandro Papu Gómez de voorhoede van Sevilla vormde. Almería werd ietwat sterker naarmate de rust in zicht kwam en enkele minuten voor de pauze kwam Sevilla goed weg. De uitgekomen Yassine Bounou werkte de bal niet goed weg, waarna Largie Ramazani de bal niet in het lege doel kreeg.

De start van de tweede helft, met Munir El Haddadi in de plaats van Nemanja Gudelj, mocht er zijn. Een inzet van José Carlos Lazo ging voorlangs en een kopbal van Jules Koundé schampte de lat. Na een uur spelen zat de wedstrijd er voor De Jong en Papu Gómez op: het tweetal werd vervangen door Suso en Youssef En-Nesyri. Almería en Sevilla waren in de tweede helft meer aan elkaar gewaagd, al bleven de beste kansen voor de bezoekers. Zo reageerde Fernando enkele minuten na de dubbele wissel goed op een schot van Ocampos.

Ocampos groeide na 67 minuten spelen uit tot matchwinner van de wedstrijd. Na een korte corner gaf Suso de bal voor vanaf rechts en kopte de Argentijn de bal diagonaal in de verste hoek: 0-1. Dat was ook tevens het laatste wapenfeit. Fernando stond niet toe dat El Haddadi zeven minuten voor het einde de 0-2 maakte en Almería kreeg het niet voor elkaar om een verlenging af te dwingen.