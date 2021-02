Burger King doet op Twitter venijnige suggestie over Eden Hazard

Dinsdag, 2 februari 2021 om 22:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:31

Eden Hazard was dinsdag opvallend afwezig op de training van Real Madrid en dat riep vragen op in de Spaanse media. De Koninklijke heeft geen melding gemaakt van een eventuele blessure bij de dertigjarige aanvaller en dus zou Hazard mogelijk uit voorzorg een training hebben overgeslagen. De Spaanse afdeling Burger King doet op Twitter echter een andere suggestie.

Burger King reageert op een tweet van El Chiringuito TV, dat zich op het platform afvraagt waarom Hazard niet op de training is verschenen. "Het is twee voor de prijs van één bij Burger King", reageert de fastfoodketen spottend. Mogelijk verwijst Burger King naar een incident dat in 2012 rond Hazard speelde. Toen verliet de Belg het stadion nadat hij in de rust gewisseld werd in het EK-kwalificatieduel met Turkije, om vervolgens een hamburger te gaan eten met vrienden. Een foto daarvan lekte uit, waarna Hazard door de Belgische bond beboet werd.

2x1 en Burger King. https://t.co/ac6iLKx4TZ — Burger King España (@burgerking_es) February 2, 2021

Het meespelen van Hazard zaterdagmiddag in de uitwedstrijd in LaLiga tegen Huesca is volgens Marca twijfelachtig. Het avontuur van de vleugelspits in Madrid is nog allesbehalve wat hij ervan verwacht zal hebben. Dit seizoen kwam Hazard door een coronabesmetting en meerdere blessures slechts dertien keer in actie; zeventien wedstrijden moest hij aan zich voorbij laten gaan. Ook in zijn eerste seizoen werd de aanvaller geplaagd door blessureleed, toen kwam hij tot 22 optredens.