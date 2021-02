Bosz gaat met Leverkusen op blamerende wijze af tegen vierdedivisionist

Dinsdag, 2 februari 2021 om 21:05 • Yanick Vos • Laatste update: 21:18

Bayer Leverkusen is op blamerende wijze uitgeschakeld in de DFB Pokal. Op bezoek bij Rot Weiss-Essen, uitkomend op het vierde niveau van Duitsland, ging de ploeg van trainer Peter Bosz na verlenging met 2-1 onderuit in de achtste finale. In negentig minuten wisten beide ploegen niet te scoren, waarna Leon Bailey in de 105e minuut voor de 0-1 tekende. In de tweede helft van de verlenging ging het echter vreselijk mis voor de bezoekers.

Waar Rot-Weiss Essen in de vorige ronde van het bekertoernooi afrekende met Fortuna Düsseldorf, was Leverkusen te met 4-1 sterk voor Eintracht Frankfurt. Ondanks dat het team van Bosz de torenhoge favoriet was voor de confrontatie met de club uit de Regionalliga West, hadden de bezoekers veel moeite om tot score te komen. Leverkusen was de bovenliggende partij, maar RW Essen hield in de eerste helft knap stand. In het eerste bedrijf ondernam de huidige nummer vijf van de Bundesliga liefst negen doelpogingen, maar de voorhoede had het vizier niet op scherp staan.

Niet lang na de rust ontsnapte de thuisploeg aan een achterstand toen invaller Moussa Diaby de diepte werd ingestuurd. Hij kreeg een grote schietkans en raakte de paal. Leverkusen, met Timothy Fosu-Mensah in de basis en Daley Sinkgraven en Jeremie Frimpong op de bank, bleef aandringen in de zoektocht naar een doelpunt. De zeventienjarige Florian Wirtz was halverwege de wedstrijd binnen de lijnen gekomen en zorgde namens Leverkusen voor het meeste gevaar. Ondanks zijn goede invalbeurt bleef de thuisploeg relatief eenvoudig overeind, al kon het zelf niet gevaarlijk worden.

Dat Leverkusen veel moeite had om zich te ontdoen van Rot-Weiss Essen was niet heel verwonderlijk, daar de nummer twee van de Regionalliga West al liefst 31 wedstrijden ongeslagen was in alle competities. De laatste keer dat het team van trainer Christian Neidhart verloor in competitieverband was een jaar geleden, toen Rodinghausen op 1 februari 2020 met 0-2 te sterk bleek. De tijd tikte weg in het nadeel van Leverkusen, dat geen trek had in een verlenging en in de slotfase nog aanzette. Diaby was dicht bij het winnende doelpunt, maar raakte de paal en zag in de rebound hoe de inzet van Charles Aránguiz via de keeper en de paal geen doelpunt opleverde.

Hoofdschuddend zag Bosz toe hoe zijn ploeg niet tot scoren kwam en een verlenging nodig had. Een extra halfuur tegen een vierdedivisionist was het laatste waar Leverkusen op zat te wachten, vier dagen voor de competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart. In de verlenging was het Leon Bailey die voor grote opluchting zorgde met zijn doelpunt in minuut 105. Met nog een kwartier in het verschiet gaf de thuisploeg zich niet gewonnen. Essen gooide het schroom van zich af en kwam zocht brutaal naar de gelijkmaker. Leverkusen liep achteruit en werd genadeloos afgestraft. Oguzhan Kefkir stond twaalf minuten voor tijd op de juiste plek om vanuit de rebound te scoren: 1-1.

De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel en dus strafschoppen, maar vlak voor tijd dook Simon Engelmann op voor doelman Lukas Hradecky. De aanvaller van Essen schoot de bal van dichtbij vanuit een moeilijke hoek hard in het dak van het doel. In de laatste minuten hield de vierdedivionist stand en knikkert het Leverkusen uit het bekertoernooi. Het is de tweede grote verrassing in de DFB Pokal; vorige maand werd Bayern München uitgeschakeld door Holstein Kiel.