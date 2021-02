Arsenal gaat na zoveelste domme actie van David Luiz onderuit

Dinsdag, 2 februari 2021 om 20:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:17

Arsenal is dinsdagavond tegen een nederlaag aangelopen op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. De ploeg van manager Mikel Arteta was in de eerste helft oppermachtig en kwam ook op voorsprong, maar zag die als sneeuw voor de zon verdwijnen na een domme rode kaart van David Luiz: 2-1. Het was de zesde veroorzaakte penalty en derde rode kaart voor de Braziliaan in dienst van the Gunners, meer dan welke speler ook in de Premier League sinds zijn debuut voor Arsenal in augustus 2019. Het overige duel werd door hekkensluiter Sheffield United gewonnen van nummer negentien West Bromwich Albion (2-1). The Blades blijven weliswaar onderaan, maar hebben nog een minieme kans op lijfsbehoud. Het gat naar de veilige plekken is nog altijd tien punten.

Wolverhampton Wanderers - Arsenal 2-1

Binnen dertig seconden raakte Arsenal de paal in de persoon van Bukayo Saka en daarmee was de toon gezet. De Londenaren dwongen the Wolves achteruit en hadden na negen minuten pech, toen Saka een treffer afgekeurd zag worden vanwege buitenspel in de aanloop van Alexandre Lacazette. Emile Smith Rowe raakte daarna nog de lat en na een ruim half uur was het eindelijk raak voor Arsenal. Nicolas Pépé zette op de linkerflank eerst Nelson Semedo te kijk, speelde vervolgens ook nog Rúben Neves door de benen, en vond daarna de verre hoek: 0-1.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Arsenal, totdat Willian José plotseling achter de defensie van the Gunners opdook. In een poging de aanvaller van Wolverhampton te achterhalen trapte David Luiz hem op de hakken, waarna een rode kaart voor de verdediger van Arsenal volgde. De penalty werd in de blessuretijd van de eerste helft benut door Rúben Neves: 1-1. Vier minuten na rust volgde een nieuwe domper voor Arsenal, toen João Moutinho de bal van dertig meter schitterend achter Bernd Leno schoot: 2-1.

Arsenal was met tien man niet bij machte om nog tot kansen te komen en moest tot overmaat van ramp in de 72ste minuut zelfs verder met negen. Leno onderschepte een dieptepass om te voorkomen dat Adama Traoré weg kon, maar de Duitser beroerde de bal daarbij met de hand en kon inrukken. Wolverhampton speelde de wedstrijd vervolgens simpel uit en zag Vitinha uit kansrijke positie nog het zijnet raken.

Sheffield United - West Bromwich Albion 2-1

Het was zeker voor Sheffield een van de laatste kansen om de weg omhoog nog te vinden, maar West Bromwich kwam beter uit de kleedkamers. Laatstgenoemde ploeg kwam op slag van rust op voorsprong. Callum Robinson kapte naar binnen en zag zijn schot uit de verre hoek getikt worden door Aaron Ramsdale, waarna de doelman ook de rebound van Mbaye Diagne nog keerde. Ramsdale kon echter niet voorkomen dat de nieuwe rebound prooi was voor Matt Phillips: 0-1.

Na rust wist Sheffield de wedstrijd te kantelen. Chris Basham wachtte in de zestien te lang met een schot en werd omsingeld, maar Jayden Bogle zag vervolgens kans om uit te halen: 1-1. Het werd nog mooier voor Sheffield, toen Basham de bal vanaf rechts voor slingerde. De bal stuitte bij de tweede paal van de voet van John Egan onbedoeld naar Billy Sharp, die ineens uithaalde: 2-1.