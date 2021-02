PSV verwacht dubbel goed nieuws uit ziekenboeg in aanloop naar Ajax

Dinsdag, 2 februari 2021 om 19:32 • Jeroen van Poppel

PSV heeft goede hoop volgende week woensdag in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax te kunnen beschikken over Cody Gakpo én Mario Götze, zo meldt Robin Jongmans van De Telegraaf. Over Gakpo heeft de journalist nog beter nieuws, want de 21-jarige aanvaller kan vermoedelijk zaterdag in het Eredivisie-duel met FC Twente ook al meedoen.

Gakpo raakte op 19 januari tegen FC Volendam (0-2 winst) geblesseerd aan zijn enkel en miste vervolgens de wedstrijden tegen RKC Waalwijk (2-0 zege), FC Emmen (0-2 overwinning) en Feyenoord (3-1 verlies). Inmiddels heeft de vleugelspits, die dit seizoen goed was voor vijf goals in veertien competitieduels, de groepstraining hervat en kan hij tegen Twente vermoedelijk weer spelen.

Voor Götze is het kalenderjaar teleurstellend begonnen. De 28-jarige middenvelder startte in de laatste vier wedstrijden voor de winterstop, maar liep in januari een spierblessure op en moest sindsdien al zeven wedstrijden toekijken. De Duitser hoopt nu het bekertreffen in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax te kunnen halen, al is dat volgens Jongmans niet helemaal zeker.

PSV ging in januari tweemaal onderuit en speelde gelijk tegen Ajax (2-2), waardoor de achterstand op de Amsterdammers in de competitie is opgelopen tot zeven punten. "Maar nu is er eindelijk een week waarin wat rust zit", zegt Jongmans tegenover PSV TV. "De spelers zijn nu ook drie dagen vrij om de batterij weer wat op te laden en daarna kunnen ze in eigen huis gaan spelen tegen Twente. Dat voetbalt toch altijd weer wat fijner."