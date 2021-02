Ryan Donk houdt Galatasaray na absurd slappe penalty in de race

Dinsdag, 2 februari 2021 om 18:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:59

Galatasaray is dinsdagavond in het spoor gebleven van de Turkse koplopers Fenerbahçe en Besiktas. De ploeg van trainer Fatih Terim rekende dankzij een assist én een doelpunt van Ryan Donk af met Istanbul Basaksehir: 2-0. Galatasaray klimt naar de tweede plek, al heeft nummer drie Besiktas nog een wedstrijd tegoed. Basaksehir lijkt op de vijftiende plek niet eens zeker lijfsbehoud. Naast Donk begon overigens ook Ryan Babel in de basis bij Galatasaray.

Beide ploegen maakten er een harde wedstrijd van, die niet bepaald bol stond van grote kansen. Fredrik Gulbrandsen probeerde het namens Basaksehir in de openingsfase uit de stuit, maar zag zijn harde schot gekeerd worden door Fernando Muslera. Enkele minuten later kregen de bezoekers een strafschop, nadat scheidsrechter Arda Kardesler na het bestuderen van de beelden besloot dat Marcao een overtreding had gemaakt op Alexandru Epureanu. De elleboog van de Braziliaan kwam bij een kopduel in het gezicht van laatstgenoemde. De penalty werd vervolgens onthutsend zwak ingeschoten door Giuliano en zo gekeerd door Muslera.

Galatasaray had vervolgens vrijwel voortdurend de bal, zonder echt tot openingen te komen. Toen dat op slag van rust plotseling lukte was het direct raak. Ryan Donk zette de bal van achteruit hoog voor, waarna Henry Onyekuru van dichtbij binnenkopte: 1-0. Vroeg in de tweede helft kopte Mostafa Abdallah namens Galatasaray net naast, terwijl Gulbrandsen aan de overzijde een goede kans voor Basaksehir verprutste. De linkeraanvaller kwam gevaarlijk naar binnen vanaf links, maar mikte ver naast.

In de 64ste minuut besliste Galatasaray de wedstrijd. Donk schatte een hoekschop van Younes Belhanda op waarde en kopte hard raak: 2-0. In blessuretijd volgde nog een penalty voor de thuisploeg, toen Onyekuru na een dribbel werd neergeduwd door Muhammed Sarikaya. De penalty werd overtuigend binnengeschoten door Abdallah: 3-0.

