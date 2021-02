KNVB verwacht dat amateurs binnenkort mogen starten met trainen

Dinsdag, 2 februari 2021 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:53

De KNVB verwacht dat trainen voor volwassenen en het spelen van wedstrijden kort na het opengaan van de middelbare scholen weer mogelijk wordt, zo schrijft Jan Dirk van der Zee op de website van de voetbalbond. De directeur amateurvoetbal maakt verder bekend dat de KNVB voor amateurs het seizoen wil afmaken in de vorm van kleinschalige regionale competities, de KNVB Regio Cup genoemd.

"De KNVB wacht nog steeds op antwoord van premier Mark Rutte en het OMT om te kijken naar wat er wel in plaats van niet kan", zegt Van der Zee. "We gaan ervan uit dat we kort na het opengaan van de middelbare scholen weer mogen starten. Dat begint met normaal trainen voor volwassenen." Ook bekijkt de KNVB de optie om amateurelftallen verder laten gaan in de zogeheten KNVB Regio Cup, mocht er te weinig tijd zijn om de reguliere competities nog af te maken.

"Na al die maanden wil iedereen dolgraag weer voetballen en wij willen hiervoor alle mogelijkheden benutten", aldus Van der Zee. "Dus als het oppakken van de huidige competities geen optie meer is, dan kunnen de teams verder in de KNVB Regio Cup. We hopen dat eerst de volwassenen ook weer normaal mogen trainen. Veel van deze 600.000 voetballers zitten thuis en bewegen nauwelijks, terwijl sporten in de buitenlucht juist goed is voor de gezondheid en weerstand, zowel lichamelijk als geestelijk. Vervolgens willen we dat iedereen weer lekker wedstrijden kan spelen, want dat hebben we allemaal zo enorm gemist."

Van der Zee doet een dringend beroep op de regering. "Lang niet alle clubs willen wachten met de competitie en daarbij staan er op dit moment alleen al ruim 600.000 voetballers in Nederland stil. De vraag is wat het kabinet daarmee gaat doen. Wat het betekent voor de gezondheid van Nederland? Helemaal nu steeds meer jongeren kampen met depressiviteit en de jeugd in achterstandswijken het heel zwaar heeft."