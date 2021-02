Ronald Koeman baalt van situatie bij Barcelona: ‘Zo kan het niet langer’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 18:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:53

Ronald Koeman kijkt uit naar het moment dat Barcelona weer vertegenwoordigd wordt door een president. De trainer van de Catalanen laat dinsdag op de persconferentie zijn frustraties blijken over de vacante presidentspositie bij de club. Daardoor kan Barça volgens Koeman op dit moment geen beleid uitstippelen voor de toekomst.

"Het is een moeilijke periode voor Barça", aldus Koeman op het persmoment. "Het kan niet langer zo zijn dat een club als Barcelona geen president heeft om plannen te maken voor de toekomst. Ik kijk uit naar het moment dat de nieuwe preses gekozen is, vooral omdat we vanaf dat moment eindelijk plannen kunnen maken voor de toekomst." Koeman had gehoopt dat Barcelona in de winterse transferperiode Eric García aan de spelersgroep kon toevoegen, maar de slechte financiële situatie maakte het onmogelijk om de twintigjarige verdediger per direct los te weken bij Manchester City. Wel zal García in de zomer transfervrij overkomen.

Koeman krijgt op de persconferentie opnieuw vragen over het uitgelekte contract van Lionel Messi en raakt zichtbaar geïrriteerd. "Allereerst vind ik het absurd dat deze zaak jullie al drie of vier dagen bezighoudt", aldus de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. "Maar het team en Leo hebben naar mijn mening goed gereageerd, door het nieuws uit de media opzij te schuiven en de aandacht te richten op de wedstrijden." Messi was zondag tegen Athletic Club (2-1) trefzeker door een vrije trap in de kruising te schieten.

Barcelona speelt woensdagavond uit bij Granada in de kwartfinale van de Copa del Rey. "De beker is weliswaar niet het allerbelangrijkst, maar het is een prijs waar we nu al dicht bij zijn", zegt Koeman. "Onze focus is volledig op Granada, omdat dat de eerstvolgende wedstrijd is." Overigens kan Barcelona woensdag weer beschikken over Sergiño Dest, die hersteld is van een spierblessure en opgenomen is in de wedstrijdselectie.