‘Neymar bereikt akkoord en verbindt zich voor lange termijn aan PSG’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 16:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:11

Neymar gaat zijn contract bij Paris Saint-Germain met liefst vier seizoenen verlengen, zo melden diverse internationale media, waaronder TNT Sports. Daarmee lijkt de 28-jarige Braziliaan een einde te gaan maken aan de geruchten rond zijn persoon over een vertrek uit de Franse hoofdstad. Neymar ligt op dit moment vast tot medio 2022.

Volgens het Braziliaanse TNT Sports en ook het Franse RMC Sport is er al een akkoord tussen Neymar en PSG over een nieuw contract. Het wordt de tweede verbintenis die de steraanvaller zal ondertekenen in Parijs: het contract dat Neymar in 2017 bij zijn komst naar PSG ondertekende, loopt nog altijd. Le Parisiens maakten destijds een recordbedrag van 222 miljoen euro over aan Barcelona voor zijn diensten.

Neymar, die 34 zal zijn als zijn vermeende nieuwe contract afloopt, kwam in zijn eerste drieënhalf jaar bij Paris Saint-Germain tot 101 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 83 goals en 46 assists. De Braziliaan kampte de afgelopen jaren regelmatig met blessureleed en was bijna het gehele kalenderjaar 2019 uit de roulatie vanwege een enkelblessure. Afgelopen seizoen bereikte Neymar met PSG de Champions League-finale, die verloren werd van Bayern München (1-0).

Overigens gaf Neymar maandag in de Franse media al aan te willen blijven. De vleugelspits deed tegelijkertijd een beroep op ploeggenoot Kylian Mbappé, die eveneens beschikt over een contract tot medio 2022. "Ik wil bij PSG blijven en ik hoop dat Kylian ook blijft", aldus Neymar. "Dat is natuurlijk de wens van elke PSG-supporter. Met Kylian heb ik een relatie als een broer. We spelen graag samen en willen dat PSG een geweldig team wordt." Mbappé wordt regelmatig aan Real Madrid gelinkt en gaf onlangs aan na te denken over zijn toekomst.

De afgelopen jaren kwam Neymar regelmatig in het nieuws vanwege zijn voorliefde voor het nachtleven. De dribbelaar liet dinsdag tegenover ESPN weten zich terdege bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheden bij PSG, maar 'nooit te zullen stoppen' met feesten. "Wie houdt er niet van een feestje? Iedereen houdt van plezier", zei Neymar. "Ik weet wanneer ik dat kan doen en wanneer niet. Dat in tegenstelling tot wat mensen denken, dat ik onvolwassen ben."