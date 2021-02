Mancini stopt na WK 2022 als bondscoach van Italië en noemt drie opvolgers

Dinsdag, 2 februari 2021 om 16:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:40

Robert Mancini stopt als bondscoach van Italië, zo heeft de oefenmeester bekendgemaakt tegenover Tiki Taka - La Repubblica del Pallone. Mancini reist nog wel af naar het WK 2022 mits Italië daar zich voor plaatst, maar houdt het daarna voor gezien. De 56-jarige Italiaan wil weer aan de slag als clubcoach en gaf de Italiaanse bond meteen een aantal namen van kandidaat opvolgers mee.

Mancini, die in zijn loopbaan als speler uitkwam voor Lazio, Sampdoria, Bologna en Leicester City, werd in 2018 aangesteld als bondscoach van Italië. La Squadra Azzurra kreeg onder zijn leiding weer kleur op de wangen en plaatste zich met overtuigende cijfers voor het EK. In een poule met Finland, Griekenland, Bosnië & Herzegovina, Armenië en Liechtenstein pakte Italië de volle buit en eindigde het met dertig punten uit tien duels als groepshoofd. Ook werd de Final Four bereikt van de Nations League.

Als het aan Mancini ligt, komt er een nieuwe Italiaan aan het roer bij de nationale ploeg. “Er zijn veel trainers die het kunnen. Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti en Gian Piero Gasperini bijvoorbeeld. Zij kunnen de nationale ploeg coachen”, zo liet Mancini doorschemeren. Allegri zit momenteel zonder club, nadat hij in 2019 bekendmaakte te stoppen bij Juventus. Ancelotti staat aan het roer bij Everton, terwijl Gasperini de leiding heeft bij Atalanta.

Mancini was als trainer eindverantwoordelijke bij onder meer Internazionale, Manchester City, Galatasaray en Zenit-Sint Petersburg. Zijn grootste successen behaalde hij bij Inter, waarmee hij drie keer landskampioen werd, twee keer de Supercoppa won en twee Coppa Itallia's op zijn naam schreef. Als trainer van Manchester City veroverde hij in het seizoen 2011/12 de landstitel in de Premier League.