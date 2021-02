Manchester United laat aankoop van Van Gaal met 20 miljoen verlies gaan

Dinsdag, 2 februari 2021 om 16:15 • Chris Meijer

Marcos Rojo heeft Manchester United verlaten voor Boca Juniors, zo maakt de Engelse grootmacht via de officiële kanalen bekend. The Red Devils melden dat er een undisclosed fee is betaald voor de dertigjarige verdediger, maar transferexpert Fabrizio Romano stelt dat de Argentijnse topclub hem transfervrij heeft overgenomen. Wel weet Manchester United met het vertrek van Rojo het nodige salaris te besparen.

Manchester United nam Rojo in de zomer van 2014, toen Louis van Gaal net als manager in dienst was getreden op Old Trafford, voor twintig miljoen euro over van Sporting Portugal. Mede door verschillende blessures was de 61-voudig Argentijns international nooit een seizoen lang een vaste waarde bij Manchester United. Uiteindelijk kwam Rojo tot 122 wedstrijden voor the Red Devils, waarin hij 2 doelpunten en 4 assists verzorgde. Met Manchester United won hij de Europa League, de FA Cup en de EFL Cup.

Nu keert Rojo definitief terug naar Argentinië, waar hij in de tweede helft van het vorige seizoen al op huurbasis voor Estudiantes speelde. Uiteindelijk speelde hij slechts één wedstrijd voor zijn jeugdliefde, waarin hij een bovenbeenblessure opliep. Daarna kwam het voetbal stil te liggen door de coronapandemie. Rojo maakte in het afgelopen halfjaar na zijn terugkeer geen enkele keer deel uit van de wedstrijdselectie van Manchester United, waar zijn contract nog doorliep tot het einde van het seizoen.