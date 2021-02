Debuterende Özil en Kadioglu verzorgen winnende treffer voor Fenerbahçe

Dinsdag, 2 februari 2021 om 16:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:31

Fenerbahçe heeft maandagmiddag de koppositie in de Turkse Süper Lig verstevigd. De ploeg van trainer Erol Bulut was op bezoek bij Hatayspor met 1-2 te sterk en bleef daarmee voor de negende wedstrijd op rij ongeslagen in competitieverband. Mesut Özil maakte zijn debuut namens Fenerbahçe. De van Arsenal overgekomen Duitse aanvallende middenvelder kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen en speelde daarmee zijn eerste wedstrijd sinds 7 maart 2020. Ferdi Kadioglu kwam eveneens als invaller in het veld en leverde na te zijn bediend door Özil de voorzet bij de tweede Fenerbahçe-treffer, die in eigen doel werd gewerkt door Jean-Claude Billong.

De spelersbus van Fenerbahce werd maandagavond door een groep supporters met vuurwerk uitgezwaaid richting het uitduel met Hatayspor. In de beginfase van het duel golfde het spel op en neer, zonder dat daar voor beide ploegen grote mogelijkheden uit voortkwamen. Het was Mame Biram Diouf die namens Hatayspor halverwege de eerste helft naar de grond ging in het strafschopgebied van Fenerbahce, nadat de aanvaller van Hatayspor in de rug werd gelopen door Caner Erkin. De thuisploeg smeekte om een strafschop, maar kreeg die niet van scheidsrechter Suat Arslanboga.

Aan de andere kant was het vijf minuten later wel raak. Bright Osayi-Samuel brak door aan de rechterkant, ontdeed zich van zijn directe tegenstander en legde de bal op het hoofd van Mame Baba Thiam, die van dichtbij met enig fortuin raak kopte: 0-1. Hatayspor leek amper onder de indruk van de tegentreffer en trok de stand niet veel later bijna gelijk, toen Strahil Popov een shot richting de linkerbovenhoek produceerde. De inzet van de Bulgaarse verdediger werd echter net op tijd gestopt door doelman Altay Beyindir.

In de tweede helft viel er meer te genieten voor beide doelen, waarbij de beste kansen voor Hatayspor waren. De thuisploeg wist de aanvallende intenties echter niet om te zetten in doelpunten en moest toezien hoe Fenerbahçe in de slotfase het duel besliste. De ingevallen Ferdi Kadioglu bracht de bal voor het doel op aangeven van Özil en zag hoe Jean-Claude Billong de bal achter zijn eigen doelman werkte: 0-2. De thuisploeg deed nog wel wat terug via Aaron Boupendza, die de bal ineens uit de lucht nam en fraai raak schoot in de rechterkruising, maar verder dan dat kwam Hatayspor niet. De voorsprong van Fenerbahçe op nummer twee Besiktas, dat woensdag tegen Antalyaspor speelt, bedraagt na maandag vier punten.