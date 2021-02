KNVB meldt nieuw record over afgelopen transferperiode

Dinsdag, 2 februari 2021 om 16:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:26

De winterse transferperiode zit er sinds maandagnacht op en dus is het tijd om de balans op te maken. De coronapandemie heeft er in Nederland niet voor gezorgd dat er de afgelopen transferperiode minder is getransfereerd. Sterker nog: de KNVB meldt dat het nooit eerder zo druk is geweest op het gebied van overschrijvingen in de winter. De voetbalbond telde liefst 169 transfers bij Nederlandse clubs, een nieuw record.

De grootste stijging zit volgens de bond in het aantal overschrijvingen van spelers die zijn vertrokken naar een club in het buitenland. Dat waren er 61 dit jaar, terwijl dat aantal vorig jaar met 47 spelers aanzienlijk lager lag. 52 spelers kozen ervoor om in Nederland van club te verwisselen en 56 spelers vonden in Nederland een nieuwe werkgever. Vorig jaar rond deze tijd noteerde de KNVB 148 transfers onder Nederlandse clubs, 21 minder dan deze jaargang.

Het was dit seizoen voor het eerst dat spelers voor drie verschillende clubs mochten uitkomen in één seizoen. Dat heeft er mede toe geleid dat Oussama Idrissi de rest van het seizoen op huurbasis voor Ajax speelt. De buitenspeler maakte eerder dit seizoen minuten namens AZ en Sevilla. De UEFA besloot het maximum te verhogen naar drie clubs vanwege de coronapandemie en het uitstellen van de competities in verschillende landen.