Van Ajax tot Zirkzee: de winnaars en verliezers van de winterse transferwindow

Woensdag, 3 februari 2021 om 00:00 • Laatste update: 23:20

De transfermarkt is in de meeste Europese topcompetities gesloten. Het was een transferperiode waarin de grote deals uitbleven, mede door de gevolgen van de coronacrisis. Voornamelijk bankzitters vonden een nieuwe club, of slaagden er juist niet in om af te rekenen met hun uitzichtloze situatie. Voetbalzone zet de winnaars en verliezers van de transfermarkt op een rij.

Winnaar: Joshua Zirkzee – De Nederlands jeugdinternational kwam vorig seizoen nog regelmatig aan spelen toe bij Bayern München als stand-in van Robert Lewandowski. Toen technisch directeur Hasan Salihamidzic afgelopen zomer met Eric Maxim Choupo-Moting als extra spits op de proppen kwam, neigde Zirkzee al naar een vertrek. Het negentienjarige talent kwam nauwelijks aan de bak in de eerste seizoenshelft en de vooruitzichten waren weinig rooskleurig. Zirkzee wil meer aan spelen toekomen op het hoogste niveau en moest Bayern daarvoor gaan verlaten. Hij werd gelinkt aan Eintracht Frankfurt, Everton en Heracles Almelo, maar de keuze viel uiteindelijk op Parma. Zirkzee wordt gehuurd met een koopoptie van vijftien miljoen euro. In de Serie A heeft hij betere kansen op speeltijd, al komt hij terecht bij een club die er niet florissant voorstaat. Parma is de nummer negentien van Italië en moet alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen. Mogelijk krijgt Zirkzee nog stevige concurrentie, want volgens Italiaanse media is het niet uitgesloten dat Parma zich nog gaat versterken met de transfervrije Graziano Pellè.

Verliezer: Barcelona – Het zijn zware tijden voor de Catalanen. De club zit in financieel zwaar weer, waardoor het niet kan voldoen aan de wensen van trainer Ronald Koeman. De coach kreeg afgelopen zomer al niet zijn zin door het uitblijven van de komst van spelers als Memphis Depay en Georginio Wijnaldum, en ook in de winterse transferperiode werd zijn selectie niet versterkt. Er werd achter de schermen hard gewerkt aan de komst van Eric García, wiens contract na dit seizoen afloopt bij Manchester City. Barcelona bleek echter niet in staat om hem deze transferperiode al naar het Camp Nou te halen, waardoor Koeman nog minimaal een halfjaar moet roeien met de riemen die hij heeft.

Winnaar: Ajax – Voor het eerst in de geschiedenis van het voetbal zorgt Ajax voor de op-één-na-duurste inkomende transfer tijdens een transferperiode. Sébastien Haller is voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United. De club wilde daarnaast graag af van Quincy Promes en dat is gelukt door een deal met Spartak Moskou, die naar verwachting op korte termijn wordt afgerond. De Russen huren de Oranje-international naar verluidt met een optie tot koop van negen miljoen euro. Mocht het tot een definitieve transfer komen dan maakt Ajax fors verlies op de buitenspeler, die in de zomer van 2019 voor minimaal 15,7 miljoen euro en maximaal 17,2 miljoen euro werd overgenomen van Sevilla. Met oog op de strafzaak waarin Promes verdachte is, lijkt de club geen risico te willen nemen en eieren voor zijn geld te kiezen. Met Oussama Idrissi lijkt directeur voetbalzaken Marc Overmars een uitstekende vervanger in huis gehaald te hebben.

Verliezer: Dele Alli – De Engels international was niet lang geleden nog een van de meest gewilde spelers in Europa. Onder José Mourinho speelt hij echter geen rol van betekenis bij Tottenham Hotspur. De Portugees irriterede zich aan Alli en noemde hem zelfs fucking lazy. Mourinho heeft hem dit seizoen heel af en toe laten opdraven, maar tot positieve reacties leidde dat niet. Een winters vertrek leek de beste oplossing voor beide partijen. Paris Saint-Germain was de belangrijkste kandidaat om hem in huis te halen. Een deal was dichtbij, maar door een blessure van Giovani Lo Celso ging de transfer niet door. Zodoende moet Alli het seizoen bij Tottenham uitzitten en lijkt hij te moeten vrezen voor deelname aan het EK met the Three Lions.

Winnaar: Luka Jovic – De spits is terug bij de club waar hij in het seizoen 2018/19 een enorme impact maakte in de Bundesliga en Europa League, en een transfer naar Real Madrid verdiende. De aankoop van zestig miljoen euro raakte geen pepernoot in het Santiago Bernabéu. De Servische spits gaat voorlopig de boeken in als een van de grootste miskopen uit de clubgeschiedenis. Hij wilde weg en kon terecht bij Eintracht Frankfurt, waar hij niet lang nodig had om het net te laten bollen. Bij zijn rentree tegen Schalke 04 (3-1 winst) scoorde hij direct twee keer. De teller van Jovic in de Bundesliga staat dit seizoen inmiddels op 104 speelminuten en 3 doelpunten in 4 wedstrijden.

Winnaar: Kevin Strootman – Bij Olympique Marseille was zijn rol uitgespeeld bij trainer André Villas-Boas. De grootverdiener hield de bank warm in Frankrijk en moest het dit seizoen doen met spaarzame invalbeurten. Zijn reserverol in de Ligue 1 kostte hem uiteindelijk ook zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal. Wanneer hij nog kans wil maken op een plek in de EK-selectie moest hij een transfer maken. Strootman koos voor een terugkeer naar Italië, waar hij een kleine vierhonderd kilometer verderop op huurbasis is komen te spelen voor Genoa. Onder trainer Davide Ballardini mag de voormalig middenvelder van AS Roma zich weer een basisspeler noemen.

Winnaar: Club Brugge – Afgelopen zomer bleek de komst van Noa Lang al een gouden zet van de Belgische topclub en deze winter werd de koploper van de Jupiler Pro League nog sterker met het aantrekken van Bas Dost. De Nederlanse spits kwam voor een bescheiden transfersom van vier miljoen euro over van Eintracht Frankfurt en scoorde vijf keer in zijn eerste zes competitiewedstrijden. Aan de verkoop van Krépin Diatta aan AS Monaco hield de club een recordbedrag van twintig miljoen euro over. Met Stefano Denswil (Bologna) en Tahith Chong (Manchester United) trok Club Brugge nog eens twee Nederlanders aan. Met een brede selectie en een voorsprong van veertien punten op achtervolger Royal Antwerp, heeft Club Brugge een uitstekende basis voor de tweede Belgische landstitel op rij.

Verliezer: Christian Eriksen – Een vertrek bij Internazionale leek eind december onvermijdelijk. Eriksen kwam niet aan de bak onder trainer Antonio Conte en werd in de etalage geplaatst. De Deense middenvelder mocht op zoek naar een nieuwe werkgever en in de wandelgangen werd hij gelinkt aan diverse clubs, waaronder Ajax, Leicester City, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain. Mede door het hoge salaris van naar verluidt 7,5 miljoen euro kwam het niet tot een vertrek. Eriksen bleef en maakte zichzelf vervolgens onsterfelijk door in de derby tegen AC Milan in blessuretijd vanuit een vrije trap de winnende te maken. Na die wedstrijd benadrukte Conte dat Eriksen niet weg mocht. De trainer zei een nieuwe rol als controlerende middenvelder voor hem in gedachten te hebben. Desondanks heeft Eriksen geen uitzicht op een basisplaats en lijkt hij zich te moeten schikken in zijn reserverol; allesbehalve een ideale voorbereiding op het aankomende EK.

Winnaar: Arek Milik – De Poolse spits maakt de overstap mede met oog op het EK van komende zomer. Om in aanmerking te komen voor een plek in de EK-selectie moet hij de rest van het seizoen zoveel mogelijk aan spelen toekomen. In Napels zat hij namelijk al maanden op een dood spoor. De spits werd in oktober niet ingeschreven voor het restant van de eerste seizoenshelft in de Serie A en de groepsfase van de Europa League en trainde sindsdien individueel. De 26-jarige aanvaller heeft zijn eerste minuten namens Olympique Marseille inmiddels in de benen. Op 23 januari kwam hij tegen AS Monaco (3-1 verlies) voor het eerst dit seizoen in actie. Marseille huurt de ex-Ajacied met een verplichte koopoptie van naar verluidt acht miljoen euro.

Winnaar: Arsenal – De donkere wolken die ruim een maand geleden boven het Emirates Stadium hingen zijn verdwenen. Aan de hand van manager Mikel Arteta presteert Arsenal sinds eind december naar behoren en is de weg naar boven ingeslagen. Ook buiten het veld gaat het de club voor de wind, want in de afgelopen transferperiode slaagden the Gunners erin om een aantal belangrijke deals rond te maken. Na maanden van touwtrekken is het aflopende contract van Mesut Özil eindelijk ontbonden. De grootverdiener heeft afscheid genomen van Londen en verdedigt tegenwoordig de clubkleuren van Fenerbahçe. Zowel club als speler is gebaat bij het afscheid. Arsenal zwaaide met Sokratis Papastathopoulos (Olympiakos), Shkodran Mustafi en Seas Kolasinac (beiden Schalke 04) nog een aantal dure krachten uit. Arteta maakte nog meer ruimte in zijn selectie door William Saliba (OGC Nice), Joe Willock (Newcastle United) en Ainsley Maitland-Niles (West Bromwich Albion) te verhuren. Tegenover al deze vertrekkende spelers staat de komst van Martin Ödegaard. De Noor kwam bij Real Madrid niet in de plannen voor en schept hoge verwachtingen bij Arsenal.

Verliezer: Olympique Marseille – Een voor Marseille belabberd seizoen heeft door een transfer een bijzondere wending gekregen. Op de slotdag van de transfermarkt trok de club Olivier Ntcham aan. De 24-jarige middenvelder kwam op huurbasis over van Celtic, met een optie tot koop ter waarde van vijf miljoen euro. Deze deal heeft het vertrek van Villas-Boas ingeleid. Tijdens een zeer opmerkelijke persconferentie liet de trainer dinsdag weten dat hij zijn ontslag heeft aangeboden vanwege ‘een verschil van inzicht in sportief opzicht’. “We hebben een speler aangetrokken op de laatste dag van de afgelopen transferwindow. Dat was niet mijn beslissing. Ik ben er deze ochtend pas achter gekomen. Dit is een speler die ik heb afgewezen, hij heeft geen gelijkenissen met mijn jongen (Morgan Sanson, die naar Aston Villa vertrokken is, red.) Daarom heb ik mijn ontslag aangeboden”, aldus Villas-Boas.

Verliezer: Transfer-fans – Ondanks dat de KNVB dinsdag melding maakte van de drukste transferperiode ooit (169 overschrijvingen op de Nederlandse markt), is het over het algemeen een teleurstellende transferwindow geweest. Mede door de gevolgen van het coronavirus hebben de meeste clubs de handen op de knip gehouden. Waar de afgelopen jaren met miljoenen werd gesmeten, bleven de grote deals van tientallen miljoenen euro’s uit. Slechts een paar clubs waren bereid om bedragen van rond de twintig miljoen euro neer te tellen. In januari worden doorgaans slechts sporadisch gigantische deals gesloten, want die bewaren de clubs meestal voor de zomer. De afgelopen transferperiode was op dat gebied echter teleurstellend te noemen. In de vijf grootste competities werd gezamenlijk ‘slechts’ circa 250 miljoen euro uitgegeven, een bedrag dat Chelsea afgelopen zomer neertelde voor zijn aankopen.