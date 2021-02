Groen licht voor per ambulancevliegtuig gearriveerde Galatasaray-aanwinst

Dinsdag, 2 februari 2021 om 15:02

Gedson Fernandes speelt het komende halfjaar op huurbasis voor Galatasaray. De huurovereenkomst tussen de Turkse topclub en Benfica leek ruim voor de transferdeadline in kannen en kruiken. Een positieve coronatest vlak voor zijn vertrek naar Turkije bemoeilijkte het afronden van de transfer, maar Galatasaray meldt dat er bij de medische keuring geen problemen met de gezondheid van de 22-jarige middenvelder zijn ontdekt.

Fernandes arriveerde een jaar geleden bij Tottenham Hotspur, dat hem voor anderhalf jaar huurde van Benfica en een optie tot koop ter waarde van bijna vijftig miljoen euro had bedongen. De tweevoudig Portugees international kwam in Londen echter niet uit de verf en hij speelde slechts veertien wedstrijden in de hoofdmacht van the Spurs. De huurperiode, waarvoor Tottenham 4,5 miljoen euro betaalde, werd deze maand voortijdig afgebroken, waarna Benfica tot een overeenkomst met Galatasaray kwam.

Voordat Fernandes naar Istanbul zou vliegen, werd hij echter positief getest op het coronavirus. Desondanks kreeg hij toestemming om Turkije binnen te komen, waardoor zijn transfer naar Galatasaray afgerond kon worden. Fernandes vloog met een ambulancevliegtuig naar Istanbul, waar hij op het vliegveld met een rijdende ambulance werd opgepikt en naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is Fernandes onderworpen aan de nodige medische testen.

“Onze speler heeft twee keer negatief getest op het coronavirus tijdens zijn periode in het ziekenhuis. Uit een longscan en een bloedtest zijn ook geen afwijkingen gevonden. Er is geen probleem met de gezondheid van onze speler, die dinsdagmiddag uit het ziekenhuis ontslagen zal worden”, zo liet Galatasaray in een statement weten. Het lijkt erop dat Fernandes na een quarantaineperiode inzetbaar zal zijn voor Galatasaray, dat zijn komst maandagavond al wereldkundig maakte.