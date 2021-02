‘Ik had ook met een kokosnoot aan het strand kunnen blijven zitten’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 14:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:33

‘A fitter Platje is coming back'. Met die woorden sprak Melvin Platje de fans van Bali United voor de laatste keer toe in een afscheidsvideo, alvorens de spits vorige week in het vliegtuig stapte naar Nederland om voor een half jaar bij De Graafschap te tekenen. Zodra hij uit quarantaine mag, meldt hij zich bij de ploeg van trainer Mike Snoei. De man die in Nederland uitgroeide tot cultheld en in Bali wordt gezien als een volksheld, moet de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie helpen.

Door Mart Oude Nijeweeme

Dat het in de voetballerij soms snel kan gaan, heeft Platje de afgelopen weken wel bewezen. Eind december verlengde hij nog zijn contract bij Bali United met een jaar, niet wetende dat hij een maand later op huurbasis voor De Graafschap uit zou komen. “Ze wilden mij vorig jaar al hebben”, licht Platje zijn tijdelijke terugkeer toe. “Ik ken de trainer goed en de competitie ligt stil in Indonesië, waardoor dit een mooie gelegenheid was om terug te gaan. Ik kom hier zeker niet om van het leven te genieten. Ik had ook met mijn kokosnoot aan het strand kunnen blijven zitten, dan was ik financieel ook nog beter af geweest, maar ik houd van voetbal. Ik zie het als een investering en hoop mijn steentje bij te kunnen dragen in de strijd om promotie met De Graafschap. We hebben de afspraak gemaakt dat ik eind mei terugkeer bij Bali United.”

Platje besloot Nederland in 2018 achter zich te laten, nadat hij door Nick van der Velden werd gepolst voor een overgang naar Indonesië. De twee speelden tussen 2011 en 2013 twee seizoenen samen in de Eredivisie bij NEC Nijmegen en kenden elkaars kwaliteiten. Van der Velden, op dat moment spelend voor Bali United, zag een hereniging met zijn voormalig teamgenoot wel zitten.“Hij zei: ‘Als jij hier komt, ga je het super goed doen met jouw speelstijl. Als jij in de spits staat, gaat het heel mooi worden’”, vertelt Platje. Zonder heel veel van Bali United te weten, besloot de aanvaller het avontuur aan te gaan. “Ik volgde de club omdat ik een paar jongens kende die op dat moment bij de club speelden. Daar zou ik ook wel willen spelen, dacht ik. Ik kwam in de tweede seizoenshelft, de club zat in degradatienood. Volgens mij stonden we vijftiende of zestiende, maar ik begon gelijk te scoren en we wonnen zeven wedstrijden op rij. Ik maakte in mijn eerste jaar 10 doelpunten en gaf 5 assists in 18 wedstrijden als buitenspeler. Geloof mij, dan kun je niet meer stuk. Een jaar later werden we ook nog kampioen.”

Melvin Platje heeft zich in zijn eerste jaren in Indonesië onsterfelijk gemaakt bij de fans van Bali United.

Dat alles gebeurde in 2019, het jaar waarin Bali United voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de landstitel veroverde in Indonesië. Bali United vond zijn oorsprong in 1989 en ging voorheen door het leven als Putra Samarinda en Persisam Putra Samarinda. Totdat zakenman Pieter Tanuri de club in 2015 besloot over te nemen en de club verhuisde naar het Balinese Gianyar. Sindsdien zit de club in de lift en volgden de successen elkaar in rap tempo op. “De club heeft grote ambities. Ze willen een nieuwe accommodatie bouwen, waar ook ruimte voor de jeugd moet komen. Daarmee zouden ze een van de eerste clubs van Indonesië zijn. De presidenten hebben grote plannen. Ze sturen mensen naar Europa om te kijken hoe clubs als Liverpool, Ajax en Borussia Dortmund de jeugdopleiding hebben ingericht. Het zijn echt mannen die club groot willen maken en daar zijn ze goed mee bezig. Het feit dat we zo snel kampioen zijn geworden, zegt volgens mij genoeg.”

Bali United begon afgelopen jaar nog wel aan het seizoen, maar moest de strijd al snel staken vanwege de coronapandemie. Inmiddels ligt het voetbal al bijna een jaar stil. “We hebben drie wedstrijden gespeeld. De laatste wedstrijd voordat het werd stilgelegd scoorde ik twee keer, we wonnen met 3-1. Ik heb gehoord dat ze pas in juni weer willen beginnen. Dat heeft te maken met de politie-inzet die ze niet kunnen garanderen. Ik weet niet eens wat de exacte reden is.” Het afgelopen jaar vulde Platje zijn dagen in de gym, trainde hij met teamgenoten en vergat hij vooral niet te ontspannen. “In het begin was het heftig met de hitte. Ik weet nog dat ik bij mijn eerste wedstrijd na een helft gewisseld wilde worden. Ik kon niet meer. Maar je raakt eraan gewend.”

De voormalig doelpuntenmaker van onder andere Volendam en Telstar had over luxe niks te klagen op Bali. Platje had de beschikking over een nanny, een schoonmaker en een privéchauffeur. Zijn kinderen gingen naar een goede school en er wordt hard gebouwd aan een nieuwe villa. Of dat iets zegt over zijn toekomst? “Nee joh, dat is een investering. Ik ben bevriend geraakt met Bizzey. We zijn allebei bekend en bouwen een huis met dezelfde constructor. Ik heb wel een nieuw éénjarig contract getekend, maar weet ook dat ik ooit weer voorgoed terugga naar Nederland. Dan ga ik het leven op Bali zeker missen. Ik weet wat ik daar heb. Het leven is fantastisch, daar geniet er met volle teugen van. Overal waar je komt moet je op de foto. ‘Platje, you are wonderful’, schreeuwen ze dan. Als je het voetbal een beetje volgt, weet je welke status ik in Nederland heb. In Indonesië gaat dat nog een stapje verder. Ik denk dat iedere voetballer droomt van zo’n leven.”

'Ik maakte in mijn eerste jaar 10 doelpunten en gaf 5 assists in 18 wedstrijden als buitenspeler. Geloof mij, dan kun je niet meer stuk'

Dat laatste uitte zich in het feit dat Platje het afgelopen jaar geregeld werd benaderd door spelers uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie met de vraag of hij kon bemiddelen bij een transfer. “Ik kreeg zoveel berichtjes, de halve Eredivisie appte mij om daar te mogen voetballen. Ze probeerden via mij iets te regelen, maar ik kan natuurlijk niet iedereen blij maken. We mogen ook maar vier buitenlanders bij de club hebben. Je komt er heel moeilijk tussen. Ik ben allang blij dat ik mijn contract heb kunnen verlengen.”

Platje snapt het wel. Het leven is goed, de mensen zijn aardig en het is een club met een mooi toekomstperspectief. Bali United wint elke dag aan populariteit en heeft een supportersschare waar je u tegen zegt. De club heeft miljoenen volgers op sociale media en wordt elke thuiswedstrijd bijgestaan door een heksenketel met 20.000 supporters. “De club wordt steeds populairder. Alle spelers in Nederland kennen Bali United. Als je ziet hoe het voetbal beleefd wordt, dat maakt het bijzonder. In Nederland zijn de supporters veel kritischer, word je bij elke verkeerde pass uitgejouwd. Op Bali zijn de mensen positiever en vinden ze het niet erg als je de bal een keer naar de verkeerde kleur speelt.”

‘Hij zei: ‘Die naam kennen we bij Ajax, dat is de Sir Alex Ferguson van Azië‘’

Lees hier het verhaal met trainer Robert Alberts, die net als Melvin Platje in Indonesië uitgroeide tot een absolute grootheid. Lees artikel

Het is een van de belangrijkste redenen waarom Platje afgelopen december zijn contract met een jaar verlengde. Hij kon naar Australië, Maleisië en terug naar Nederland, maar hield in eerste instantie de boot af. Totdat De Graafschap zich meldde. In Doetinchem wordt Platje herenigd met Snoei, met wie hij in het seizoen 2017/18 samenwerkte bij Telstar. In dat seizoen wist Telstar door te stoten tot de nacompetitie om promotie naar de Eredivisie, maar was uitgerekend De Graafschap te sterk over twee duels. “Een club als De Graafschap hoort in de Eredivisie te spelen. Dat hebben ze de laatste jaren wel bewezen. De trainer weet wat hij aan mij heeft. Ik kan zowel op links, rechts als in de spits spelen, daar ben ik niet zo moeilijk in. Er is mij niks beloofd, ik moet hard werken voor mijn plek.”

Het avontuur in de Achterhoek blijft voor Platje beperkt tot vier maanden, waarin hij net genoeg tijd heeft om de competitie af te maken en eventuele play-offs om promotie/degradatie kan spelen met de Superboeren. Daarna volgt vermoedelijk een innige hereniging met zijn aanhang in Indonesië, waar men met smart op zijn terugkeer wacht. “De fans houden van me. Ze waren bang dat ik hier zou blijven, dat snap ik. Maar ik doe het vooral om lekker te kunnen spelen, fit te worden en met De Graafschap te promoveren naar de Eredivisie. Met minder neem ik geen genoegen.”