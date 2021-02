Woedende André Villas-Boas neemt ontslag wegens inkomende transfer

André Villas-Boas heeft zijn ontslag aangeboden bij de clubleiding van Olympique Marseille, zo maakt hij dinsdagmiddag tijdens een opmerkelijke persconferentie bekend. De reden dat de 43-jarige Portugese oefenmeester per direct wil vertrekken bij de Franse club is het aantrekken van Olivier Ntcham. Olympique Marseille nam de 24-jarige middenvelder maandag op huurbasis over van Celtic, met een optie tot koop ter waarde van vijf miljoen euro.

“Ik vraag simpelweg om Olympique Marseille te kunnen verlaten. Er is niks anders dat ik verlang van het bestuur. Ik heb van het bestuur nog niks gehoord sinds ik mijn ontslag heb aangeboden”, zo tekenen Franse media op uit de mond van Villas-Boas tijdens de persconferentie. “Ik hoef geen geld van Olympique Marseille of Frank McCourt (de clubeigenaar, red.). Vanwege een verschil van inzicht in sportief opzicht wil ik vertrekken. Dat verschil kan ik niet accepteren.”

“De clubleiding heeft me om wat tijd gevraagd, daar kan ik ze bij helpen. Ik heb veel respect voor Frank en wacht op zijn reactie. Als hij ‘nee’ zegt, gaan we verder. Ik heb een contract en ben nog steeds verantwoordelijk voor de selectie, waarvan ik houd”, vervolgt Villas-Boas. Er wordt in de Franse media gemeld dat alleen Steve Mandanda voorafgaand aan de persconferentie op de hoogte was van het besluit van Villas-Boas. “Ik wil niet ontslagen worden, maar gewoon vertrekken door een verschil van inzicht. Ze hebben mijn professionaliteit aangetast.”

“We hebben een speler aangetrokken op de laatste dag van de afgelopen transferwindow. Dat was niet mijn beslissing. Ik ben er deze ochtend pas achter gekomen. Dit is een speler die ik heb afgewezen, hij heeft geen gelijkenissen met mijn jongen (Morgan Sanson, die naar Aston Villa vertrokken is, red.) Daarom heb ik mijn ontslag aangeboden”, zegt Villas-Boas. Daarmee doelt hij op Ntcham, die op de slotdag van de transferwindow werd overgenomen van Celtic. De Fransman keerde na bijna negen jaar terug in Frankrijk. Manchester City nam hem in 2012 over van Le Havre, waarna hij na een huurperiode bij Genoa bij Celtic terechtkwam.

Villas-Boas staat sinds de zomer van 2019 aan het roer bij Olympique Marseille, zijn eerste club na een sabbatical van twee jaar. De voormalig trainer van Shanghai SIPG, Zenit, Tottenham Hotspur, Chelsea en FC Porto loodste L’OM vorig seizoen met een tweede plaats naar de groepsfase van de Champions League. Dit seizoen verloopt aanmerkelijk moeizamer, aangezien Olympique Marseille met slechts drie punten werd geëlimineerd in de Champions League en momenteel in de Ligue 1 de negende plaats bezet.