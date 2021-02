Koeman: ‘Het zou beter zijn geweest als Suárez naar Juventus was gegaan’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 12:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:01

Ronald Koeman heeft geen spijt van de beslissing om Luis Suárez naar Atlético Madrid te laten vertrekken. De spits kwam niet voor in de plannen van de trainer van Barcelona en mocht voorafgaand aan het huidige seizoen overstappen naar de competitiegenoot. Suárez is inmiddels topscorer van LaLiga met veertien doelpunten, is vrijwel iedere wedstrijd belangrijk voor Atlético en maakt met zijn nieuwe club een goede kans op de landstitel.

Suárez, zondag nog goed voor twee doelpunten tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Cádiz (2-4), kreeg in augustus te horen dat hij na zes jaar mocht vertrekken. Al vrij snel na de aanstelling van Koeman werd duidelijk dat er voor de Uruguayaan geen toekomst was in het Camp Nou. "Het hoort bij dit werk. Je gaat in gesprek met de club - en toen ik bij Barcelona kwam, hadden we onze kijk erop en ik had de informatie die ik van de club had gekregen - en vervolgens neem je beslissingen", geeft hij aan in gesprek met The Athletic.

Luis Suarez dendert door richting de landstitel met Atlético de Madrid. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 31 januari 2021

"Het zou beter zijn geweest als Suárez naar Juventus was gegaan in plaats van naar Atlético, want hij speelt nu nog steeds in Spanje", erkent de oefenmeester. "Maar dat soort beslissingen moeten we nu eenmaal nemen. Het zijn heel moeilijke beslissingen, maar je moet respect blijven tonen richting de speler. Dat vind ik heel belangrijk. Ik sta nog steeds achter hoe we destijds hebben gehandeld." Atlético heeft inmiddels tien punten meer dan nummer twee Barcelona én heeft nog een duel tegoed.

In het interview wordt Koeman ook gevraagd naar de toekomst van Lionel Messi. De aanvaller wilde in de zomer vertrekken, maar werd door Barcelona aan zijn contract gehouden. Omdat zijn verbintenis afloopt, is het nu de vraag of Messi gaat bijtekenen. "Ik ben er niet zeker van", geeft Koeman toe. "Ik heb goede hoop, ja, want hij is nog altijd een fantastische speler die wedstrijden wint voor de ploeg. Ik geniet ervan om zijn trainer te zijn. Het is ongelooflijk om zijn kwaliteiten iedere dag op het trainingsveld te zien. Hij kwam als jochie naar Barcelona en ik zie hem niet in een ander shirt spelen dan dat van deze club."