Omweg David Beckham richting de top als voorbeeld voor Nederlander

Dinsdag, 2 februari 2021 om 12:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:01

Sepp van den Berg heeft hoge verwachtingen van zijn verhuurperiode bij Preston North End, de huidige nummer elf in de Championship. De door Liverpool verhuurde centrumverdediger (19) hoopt het voorbeeld te kunnen volgen van David Beckham. De oud-middenvelder speelde in 1995 op huurbasis voor the Lilywhites en groeide bij terugkomst bij Manchester United uit tot één van de beste spelers in de Premier League.

"Als ik zo’n zelfde pad zou kunnen bewandelen, zou dat niet verkeerd zijn", doelt Van den Berg in gesprek met De Telegraaf op de succesvolle loopbaan van Beckham. De Nederlandse mandekker wil bij Preston North End vooral veel ervarin opdoen met het spelen van typisch Engelse wedstrijden. "Als je kijkt naar de Premier League, dan is je fysiek heel belangrijk", zo legt de jonge verdediger de tijdelijke stap uit. "In mijn eerste jaar bij Liverpool moest ik acclimatiseren (manager Jürgen Klopp gunde hem al wel speeltijd in vier bekerduels, red.). Ik ben er alleen maar beter op geworden, heb fysiek ook echt stappen gezet. Alles was natuurlijk veel fysieker en ging veel sneller dan ik in mijn tijd bij PEC Zwolle gewend was."

David Beckham speelde in het begin van zijn loopbaan enige tijd voor Preston North End.

Van den Berg was wel klaar met het spelen van wedstrijden in Liverpool Onder-23. Het is wat hem betreft tijd voor het echte werk in Engeland. "In de zomer was het al de bedoeling me te verhuren. Liverpool vindt het belangrijk dat ik seniorenvoetbal meemaak. Daar was ik het mee eens, ik voel dat ik dit nodig heb", vervolgt de in de Championship gestalde verdediger, wiens contract bij Liverpool doorloopt tot medio 2024. "Ondanks de stappen die ik al heb gezet, ga ik ga er nu nog meer op vooruit. Ik kom in een fantastische competitie terecht, met veel wedstrijden. Ik hoop het hier goed te doen. In de zomer ga ik terug naar Liverpool en bekijken we of ik klaar ben tot de eerste vier centrale verdedigers te behoren." Met onder meer Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip is de concurrentie achterin echter zeer fors.

De verhuurde Van den Berg is bij zijn concurrenten met name onder de indruk van Van Dijk, die vanwege een zware knieblessure maandenlang moet revalideren. "Hij revalideert in Dubai", vertelt de voormalig PEC-speler over zijn landgenoot. "Ik heb gehoord dat hij het goed doet. Hopelijk is hij zo snel mogelijk terug, ook voor het Nederlands elftal en het EK. Dat hoop ik ook heel erg voor hem", aldus Van den Berg, die mogelijk aanstaande zaterdag zijn debuut maakt bij Preston North End in de thuiswedstrijd tegen Rotherham United.