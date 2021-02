Dochter van Maradona geschokt door audiofragment: ‘Ik moet ervan kotsen’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 11:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:41

Argentinië is in rep en roer door het uitlekken van een WhatsApp-conversatie tussen de lijfarts en de psychiater van Diego Maradona. Toen de voormalig topvoetballer een hartstilstand kreeg op 25 november 2020, hadden arts Leopoldo Luque en psychiater Agustina Cosachov contact met elkaar. Luque doet in het gesprek laatdunkende uitspraken over Maradona.

Vorige week publiceerde Infobae fragmenten van de tekstberichten en de spraakmemo's die Luque en Cosachov naar elkaar stuurden op de bewuste dag. Psychiater Cosachov was samen met psycholoog Carlos Díaz naar het huis van Maradona in San Andrès gegaan voor een routinecontrole. Ze merkten meteen dat Pluisje niet meer ademde en koud aanvoelde. In afwachting van een ambulance probeerden ze hem gedurende tien à vijftien minuten zelf te reanimeren.

Cosachov zocht via WhatsApp contact met Luque, die in zijn auto zat. "Vertel me of hij nog leeft", zei Luque. "Ik weet het niet, Leo", reageerde Cosachov. "Het lijkt erop dat hij dood is. Hij voelt koud aan. We proberen hem te reanimeren, want er is geen ambulance." Luque reageerde: "Geen zorgen, ik ben al op de snelweg. Wie weet wat hij heeft gedaan." Nadat de ambulance arriveerde, stuurde Cosachov nog een bericht. "Ze proberen hem te intuberen, maar het is zinloos. Hij was niet aan het ademen. Hij had hij geen pols. Hij zag er dood uit, Leo."

Luque lichtte vervolgens een zakenpartner in over wat er aan de hand was met Maradona. De arts instrueerde de zakenpartner om naar buiten te brengen dat de voetballegende was overleden. "Ziet ernaar uit dat hij dood is. Post dat hij dood is." Als de media met het bericht naar het buiten komen en Luque daar een screenshot van te zien krijgt, reageert hij: "Ja, het ziet ernaar uit dat hij een hartstilstand heeft en zich dood gaat schijten, de dikzak. Geen idee wat er gebeurd is. Ik ben onderweg."

Dalma Maradona, de dochter van Diego, reageert geschokt op de uitspraken van Luque, die werkzaam was als de arts van de familie. "Ik heb net de audioberichten gehoord tussen Luque en de psychiater en ik moest ervan kotsen", schrijft ze op Instagram. Ze legt de schuld deels neer bij Matias Morla, een zaakwaarnemer van Maradona die de arts inhuurde. "Luque, je bent een klootzak en ik hoop dat het recht zegeviert. Maar laten we niet vergeten wie hem inhuurde, in contact bracht met mijn vader en zijn salaris betaalde: Matias Morla. Het enige wat ik van God vraag, is rechtvaardigheid."